Макс Ферстаппен о Гран-при России: «Если страна воюет, гоняться там неправильно, это точно»

Чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен считает, что проводить Гран-при России не следует.
«Я считаю, если страна воюет, гоняться там неправильно, это точно. Но это не только мое мнение. Весь паддок будет решать, что делать дальше», – заявил пилот «Ред Булл».
Этап «Ф-1» в Сочи намечен на 23-25 сентября.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
Себастьян Феттель не поедет на Гран-при России из-за ситуации на Украине
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