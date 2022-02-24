Макс Ферстаппен о Гран-при России: «Если страна воюет, гоняться там неправильно, это точно»

Чемпион «Формулы-1» считает, что проводить Гран-при России не следует.

«Я считаю, если страна воюет, гоняться там неправильно, это точно. Но это не только мое мнение. Весь паддок будет решать, что делать дальше», – заявил пилот .

Этап «Ф-1» в Сочи намечен на 23-25 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Себастьян Феттель не поедет на Гран-при России из-за ситуации на Украине

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