Льюис Хэмилтон о шансах на провал «Мерседеса» в 2022 году: «Моя команда не допускает ошибок»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о перспективах включиться в борьбу за чемпионский титул в 2022 году.

Хэмилтон не стал исключать такую вероятность, учитывая то, что итальянская команда достаточно рано переключилась на работу с машиной 2022 года.

«Вполне можно предположить, что «Феррари» мало занималась развитием прошлогодней машины, вместо этого вложив все силы в подготовку болида этого года. Может ли это означать, что сейчас они на несколько месяцев опережают нас в развитии? Или же они на несколько месяцев опережают вообще всех? Подождем и посмотрим.

Сегодня утром я прогуливался по пит-лейну, смотрел на разные болиды разных команд, и подумал, что нас ждет самый зрелищный и интересный сезон. Очень интересно, на каких позициях окажутся команды к моменту первой гонки.

Это действительно волнительное и интересное время. Ведь никто не знает, где на самом деле кто окажется в расстановке сил. Но я надеюсь, что правила, разработанные под руководством Росса Брауна, действительно улучшат ситуацию с плотной борьбой на трассе», – рассказал Хэмилтон.

Также Льюис уверен, что в новом сезоне останется в числе лидеров и что инженеры не допустили ошибок при проектировке болида 2022 года:

«Моя команда не допускает ошибок. Да, риск существует всегда, но мы не ошибаемся. У нас работают очень умные люди, я доверяю им на сто процентов. И как бы сегодня ни начались тесты, мы со всем справимся».

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