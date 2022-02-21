Латифи первым сядет за руль нового болида «Уильямса» на предсезонных тестах в Барселоне

Команда «Уильямс» определилась с графиком работы на первых предсезонных тестах, которые пройдут в Барселоне 23-25 февраля.

В среду первым за руль нового болида «Уильямса» сядет . Во второй половине дня его сменит . Во второй день гонщики поменяются очередностью, а в третий будут работать по такому ж расписанию, как и в среду.

«Уильямс» перезагрузил дизайн: заменил худшую ливрею в «Ф-1» на классику минимализма

Легендарный «Уильямс» очень тревожит: болид сломался до обкатки, спонсоров почти нет, срезана 27-летняя традиция

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram