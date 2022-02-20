Ландо Норрис: «На трассах вроде Сингапура и Монако большие колеса могут стать проблемой»

Пилот считает, что гонщикам будет непросто быстро адаптироваться к новым болидам, учитывая всего шесть дней предсезонных тестов.

«У нас будет не так много времени для того, чтобы привыкнуть в новым машинам. У каждого пилота будет всего по три дня тестов за рулем болида в Барселоне и Бахрейне. Это очень немного, учитывая то, что нам будет нужно привыкать к совершенно новому стилю пилотажа. Да и выглядят новые машины совсем иначе – в первую очередь из-за больших колес и обтекателей. И которые могут стать проблемой на некоторых трассах – вроде Сингапура или Монако.

Да, «Формула-2» уже какое-то время назад перешла на 18-дюймовые диски, и один из приятелей рассказывал мне следующее: на некоторых трассах границы трека пришлось ограничивать специальными конусами, потому что верхнюю часть обычных ограждений в некоторых случаях было просто не видно из кокпита из-за больших колес. Так что нам предстоит привыкать к этим вещам – как и к более длинным носовым обтекателям», – рассказал Норрис.

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