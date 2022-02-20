Йост Капито о «Уильямсе»: «Не считаю, что команде нужен лидер среди пилотов – нам важно избегать сражений между двумя сторонами боксов»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что в сезоне-2022 у команды не будет лидера среди пилотов, и что и в первую очередь нужно будет думать об интересах коллектива.

«Я не считаю, что команде нужно лидер среди пилотов. Оба пилота должны быть лидерам, потому что у каждого из них есть своя команда в боксах, при этом они оба способны работать с более крупными командами, и я бы сказал, что у них обоих есть необходимые лидерские качества. И если наши пилоты будут работать сообща, то у нас будет шанс добиться прогресса в этом сезоне.

Албон и Латифи уже были напарниками – в 2018 году в «Формуле-2», так что они способны хорошо вместе работать, они уважают друг друга. И с учетом того, на какой стадии развития сейчас находится «Уильямс», для нас очень важно избежать сражений между двумя половинами боксов внутри команды. Они оба будут работать на команду, а не сражаться друг с другом, в этом сезоне для нас это крайне важно», – рассказал Капито.

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