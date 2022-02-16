Алекс Албон о новом болиде «Уильямса»: «Потратили два месяца, тестируя настройки при прохождении каждого поворота на каждой трассе чемпионата»

Пилот «Уильямса» рассказал о работе над новой машиной британской конюшни.

«Уильямс» 15 февраля провел презентацию новой ливреи, а болид 2022 года прошел обкатку на «Сильверстоуне».

«В конечном счете, после того как вы подберете оптимальные настройки, большинство болидов будут отличаться друг от друга только скоростью прохождения поворотов. Мы же начали работу с первой версией болида, после чего постепенно дорабатывали ее, улучшали настройки.

К настоящему моменту мы потратили уже два месяца, тестируя различные настройки при прохождении каждого поворота на каждой трассе, которая нас ждет в новом сезоне. И ощущения отличные. Хотя понятно, что после двух месяцев работы на симуляторе ощущения будут другими, когда на тестах мы выедем на трассу на настоящей машине.

Понятно, что новые болиды стали ниже предыдущих. Это чувствуется и на симуляторе. Думаю, нам (пилотам) предстоит много бороться с машиной – заметно сильнее, чем в предыдущие годы. Что само по себе приведет к тому, что умения гонщика станут важнее, ведь именно гонщику нужно будет выжимать из машины все, чтобы показать хорошее время на круге.

Что касается моего перерыва в гонках, то с первого января я постоянно нахожусь на базе «Уильямса». Мы провели очень много времени на симуляторе, а также мне было нужно познакомиться со всеми, сработаться.

Такое чувство, что мне нужно было немного стряхнуть с себя пыль. А то я, можно сказать, немного заржавел. Мне кажется, что переход на новый регламент, к новым машинам, на самом деле сыграет мне на пользу. Потому что с нуля приходится начинать всем», – рассказал Албон.

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