Албон о ливрее «Уильямса»: «Нравится, что стало больше синего и добавился красный»

Пилот «Уильямса» оценил новую ливрею команды.

«Расцветка чистая и простая. Мне нравится, что стало больше синего с динамичной ромбовидной текстурой, и добавилось немного красного. Выглядит очень здорово, и мне не терпится увидеть болид на трассе», – сказал новичок «Уильямса».

Албон сообщил, чего ждет от тестов:

«В Барселоне важно эффективно использовать время, чтобы подойти к сезону с конкурентоспособной машиной. До первой гонки осталось не так много, и нужно быстро понять, в каких аспектах болид вышел сильным, а где требуются доработки.

Я уверен, что многому придется научиться, чтобы выжать максимум из нового регламента, однако цели те же самые, что и в предыдущие сезоны. В конечном счете, все команды пытаются сделать болиды как можно быстрее».

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