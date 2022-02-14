Ландо Норрис: «Верю, что «Макларен» сможет выигрывать гонки и титулы через несколько лет»

Пилот «Макларена» объяснил, почему решил остаться в команде до конца 2025 года.

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«Я хочу побеждать с «Маклареном». Если ты просто хочешь выигрывать гонки прямо сейчас, то, наверное, не выберешь «Макларен» – честно. Но я верю в то, что в ближайшие годы появятся гораздо больше возможностей, мы должны чаще сражаться с «Мерседесом», а также и «Ред Булл». В последние годы мы не могли за ними угнаться из-за денег и тому подобного.

Так что частично причина в том, что у нас будет больше шансов, но главный фактор – я верю, что «Макларен» сможет выигрывать гонки и титулы через несколько лет. Так что я рад остаться в команде, пока это не случится», – заявил Ландо.

Норрис поделился мнением о том, как прогрессировал «Макларен» за последние сезоны:

«В каких-то аспектах мы прибавили просто потому, что пришли и особенно . Среда стала гораздо современнее, люди получают больше удовольствия от работы, лучше мотивированы. Я очень счастлив в команде: с атмосферой и мотивацией все в порядке, команда упорно трудится, мы понимаем свои цели и стремления на ближайшие три-четыре года. Конечно, это тоже повлияло [на решение остаться]».

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