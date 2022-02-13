Чжоу Гуаньюй: «Я уже продемонстрировал, что обладаю всем необходимым для выступления в «Формуле-1»

Пилот не согласен с тем, что его считают рента-драйвером и что он сумел попасть в «Формулу-1» только благодаря солидной спонсорской поддержке.

«Я не могу повлиять на то, что думают некоторые люди. На мой взгляд, выступая в «Формуле-2» я уже продемонстрировал, что обладаю всем необходимым для того, чтобы выступать в «Формуле-1». Я выигрывал гонки в «Формуле-2», боролся за титул. И теперь мне будет нужно показать себя в «Формуле-1». Я с нетерпением жду начала сезона.

Я переехал в Англию в 2012 году. И по сравнению с Китаем здесь все иначе. Приспособиться было непросто, поскольку для начала было нужно выучить язык. Непросто было и со спортивной точки зрения, ведь уровень конкуренции в Европе намного выше. Мне пришлось многому учиться.

Особенно сложно приходилось поначалу, потому что мне сразу не удавалось достичь тех результатов, на которые я рассчитывал. Еще один момент – мне не хватало примера для подражания, другого гонщика из Китая, который бы пробился в «Ф-1» и тем самым показал мне правильный путь.

Никому из моей страны раньше не удавалось пройти этим путем, мне и моей семье пришлось самим искать правильный путь. И было непросто. Мне пришлось многим пожертвовать, чтобы попасть в «Формулу-1». И теперь мои родители очень гордятся тем, что я сумел достичь своей цели.

В Китае очень сложно добиться того, что удалось мне. Мне пришлось с самого детства посвятить себя тому, чтобы достичь этой цели. Думаю, что риск того, что мне бы не удалось попасть в «Ф-1», составлял 80 процентов. И мне постоянно приходилось доказывать, что я чего-то стою – в «Формуле-4», «Формуле-3», «Формуле-2», я выигрывал гонки и боролся за титул.

Что до целей в «Ф-1», то в первый год я хочу приспособиться, а потом заработать свои первые очки», – рассказал Чжоу.

Больше всех за место в «Ф-1» платит не Мазепин. Китайские спонсоры – щедрее, у рентача из Канады почти личные команды

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