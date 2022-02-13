Даниэль Риккардо об уходе из «Ред Булл»: «Вообще не думал о том, мог ли в прошлом году оказаться на месте Ферстаппена»

Пилот «Макларена» рассказал, что не жалеет об уходе из – команды, которой в прошлом году удалось прервать доминирование «Мерседеса» и выиграть чемпионский титул.

«Вообще, нет. Колебался я с ответом потому, что мне не хотелось говорить слово нет, ведь «Ред Булл» очень многое сделал для моей карьеры. Именно благодаря «Ред Булл» очень многие вещи стали вообще возможны. Но да, я провел в «Ред Булл» пять лет и потом наступил момент, когда я понял, что мне нужно попробовать что-то новое.

Да, разумеется, в 2021 году «Ред Булл» удалось выиграть чемпионский титул. Но чтобы выступать за «Ред Булл» в 2021 году мне бы пришлось остаться в команде и в 2019, а потом и в 2020 году. И я не думаю, что в этом случае стал бы лучшей версией себя. И если бы я остался в «Ред Булл», то мог бы даже не иметь возможности приблизиться к тому, чтобы выиграть титул. Так что о таких вещах всегда сложно судить.

Мне нужны были перемены, в то время я столкнулся с определенными трудностями. Но, честно говоря, я вообще не жалею о том, что через все это прошел. Все это часть спорта, такие испытание помогают тебе многое о себе узнать.

Тем не менее, когда в прошлом году Макс выиграл чемпионский титул, я не думал про себя о том, мог ли оказаться на его месте. Я ни о чем не сожалею. И я рад тому, что команда добилась успеха. Если уж не я стал чемпионом, то я все равно рад, что это сделали именно они», – рассказал Риккардо.

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