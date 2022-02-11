«Макларен» провел презентацию болида 2022 года

представит машину 2022 года сегодня, 11 февраля.

Трансляция презентации будет показана на ютуб-канале «Макларена», а также на телеканале Sky Sports F1 (для Великобритании). Начало презентации намечено на 22:00 по московскому времени.

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