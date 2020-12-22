Льюис Хэмилтон: «Считал, что хочу уйти на пике, но я несу ответственность перед «Ф-1» и должен призывать к переменам»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что размышлял о том, чтобы уйти из «Формулы-1» в высшей точке своей карьеры. В то же время семикратный чемпион мира признался, что продолжение выступлений позволит ему по-прежнему высказываться на общественно значимые темы – по его словам, это поможет «Ф-1» стать лучше.

«У всех нас есть свои ценности, и большинство, думаю, действуют с хорошими намерениями и хотят совершать что-то благотворное, хотят иметь влияние в каком-то смысле – будь то ради детей, семьи, коллег, кого угодно.

В какой-то момент я считал, что хочу уйти на пике. Но я понял – особенно в этом году – что несу ответственность перед сообществом «Ф-1» за то, что оно помогло мне создать, за призывы к переменам. Если я не продолжу это и не сделаю все возможное, чтобы Комитет Хэмилтона принес настоящие результаты, то «Ф-1» не станет более многообразной в ближайшие пять-десять лет.

Хотя некоторые люди, наверное, не хотят, чтобы я высказывался публично и призывал к определенным вещам, я считаю, что это моя ответственность. Я на 100 процентов уверен, что могу стать частью изменения «Ф-1» в сторону большего многообразия. Конечно, это не только мое дело – я работаю с людьми и невероятно благодарен пилотам, которые вставали на одно колено рядом со мной. Я не могу изменить все – я всего лишь человек. Нужно объединиться, чтобы что-то поменялось. Я стараюсь выбрать наилучший путь: находить союзников, а не врагов. Думаю, в этом году я научился многому о том, как использовать свой голос», – отметил Хэмилтон.

Льюис сообщил, что намерен стать еще сильнее как гонщик:

«Я не позволю, чтобы мои выступления ухудшились. Придется придумать, как продолжать постепенный прогресс – это непросто.

Я считаю, что и эта платформа позволяют мне делать почти все, что я хочу, двигаясь вперед. Но в этом году стало видно, что призывы к переменам очень важны для меня. Я не беспокоюсь из-за предстоящего ухода. Не хочу уходить слишком рано и не хочу уходить слишком поздно, когда результаты будут плохими и пойдут вниз.

Я хочу встретиться с вызовами [после «Ф-1»]. Я всегда ставлю перед собой вызовы. Это будет какой-то бизнес с моим участием, использование своего голоса».

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