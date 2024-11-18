Помните блогера IShowSpeed? Недавно он чуть не обогнал олимпийского чемпиона, а теперь планирует выступить на ОИ-2028

Если вы пользуетесь определенными соцсетями, то наверняка слышали/видели блогера IShowSpeed.

Долгое время он хайповал на достижениях Криштиану Роналду, выдавая бурные эмоции по каждому поводу. Позже многие стали замечать, насколько по-спортивному хорош и сам IShowSpeed.

Теперь это часть его успеха.

Он сделал 660 сальто за сутки. Прыгал через Lamborghini Huracan. А недавно еще и пробежал 100-метровку на скорость с олимпийским чемпионом Ноа Лайлсом – и был близок к успеху.

Его скорость настолько впечатлили фанатов, что те предложили ему попробовать себя на профессиональном уровне.

И он согласился:

«В 2028 году я точно буду участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпиаду. Я собираюсь пробежать 100, 50 и, может быть, 200 метров».