Игроки, которые завершили карьеру в 2022-м: прощаемся с Пике, Рибери, Игуаином и Уилшером

Осторожно, слишком много легенд.

Спортивный 2022 год был насыщенным на события, а для кого-то даже стал последним в карьере. Вспоминаем футболистов, которых мы уже не увидим на поле.

Фабрисио Колоччини

Бывший капитан «Ньюкасла» в 2016-м уехал доигрывать на родину в «Сан-Лоренсо», где отбегал 5 лет и в 38 лет собирался завершить карьеру. Но любовь к футболу перевесила – Колоччини отыграл сезон еще и в «Альдосиви». Олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины провел в новой команде 24 матча и объявил об уходе из футбола в начале января. Сейчас он уже работает тренером молодежной сборной Венесуэлы.

Макси Родригес

Полузащитник с потрясающим ударом красиво завершил карьеру – в последнем матче за родной «Ньюэллз Олд Бойз» забил победный мяч и через пару дней объявил об уходе из футбола (незадолго до 41-летия). Родригес запомнился по «Атлетико» и «Ливерпулю», еще ездил со сборной Аргентины на 3 чемпионата мира и стал серебряным призером ЧМ в Бразилии.

Дэви Проппер

Бывший полузащитник сборной Нидерландов объявил о завершении карьеры в 30 лет. Проппер часто травмировался в «Брайтоне», а возвращение в ПСВ так и не принесло ему радости – Дэви получал мелкие повреждения каждый месяц.

«Было невыносимо постоянно держать себя в хорошей форме, чтобы отвечать требованиям слишком жесткого футбольного графика. Сейчас это невероятно сложно из-за раздутого расписания», – сказал полузащитник.

Проппер отыграл за ПСВ 16 матчей за полсезона и уже к январю понял, что с него хватит.

Райан Шоукросс

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» практически всю взрослую карьеру провел в «Сток Сити», где стал легендой и капитаном. В феврале 2021-го Шоукросс переехал в «Майами» Дэвида Бекхэма, где сыграл лишь 12 матчей и объявил о завершении карьеры. С тех пор Райан ассистент главного тренера фарм-клуба «Майами».

Лоран Косельни

В середине января полыхнула новость – Лоран Косельни лишен капитанской повязки и исключен из состава «Бордо». Его и еще нескольких футболистов признали главными виновниками кризисного положения клуба. Через две недели Косельни объявил об уходе из футбола, а «Бордо» все равно вылетел и этот сезон проводит во втором дивизионе.

Скотт Браун

Легенда «Селтика» (14 лет и 611 матчей) летом 2021-го перешел в «Абердин» в качестве играющего тренера. 10-кратный чемпион Шотландии провел за новую команду 33 матча, но в феврале уволили главного тренера Стефена Гласса, и Браун покинул команду вслед за ним.

С начала сезона-2022/23 Скотт работает главным тренером «Флитвуда», с которым идет на 13-м месте в третьем английском дивизионе.

Андрес Д’Алессандро

Да-да, олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины завершил карьеру лишь в этом году – в 41!

Д’Алессандро дебютировал за «Ривер Плейт» еще в 1998-м, а в Европе отметился за «Вольфсбург», «Портсмут» и «Сарагосу». Но главным клубом его жизни стал бразильский «Интернасьонал», которому аргентинец посвятил 12 лет. Год назад Д’Алессандро съездил в «Насьональ», чтобы стать чемпионом Уругвая, но закончил все же в«Интернасьонале».

17 апреля, через два дня после 41-летия, Андрес вышел в основе на матч с «Форталезой» и забил гол, который помог «Интернасьоналу» победить. Сразу после матча аргентинский плеймейкер объявил о завершении карьеры.

Карлос Тевес

Тевес провел последнюю игру за «Боку» еще в мае 2021, но о завершении карьеры объявил спустя год. 38-летний форвард сказал, что потерял мотивацию после смерти приемного отца. Тевес даже был самым высокооплачиваемым игроком мира, когда играл в Китае.

Но мы запомним его по АПЛ, где он стал чемпионом «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». А еще странно залетал в «Вест Хэм».

Джермейн Дефо

Дефо таки дождался первого чемпионского титула в карьере и выиграл чемпионат Шотландии в 38 лет. В январе 2022 года форвард вернулся в Англию и присоединился к «Сандерленду». В третьей английской лиге Дефо 7 раз появился на поле, но так и не забил.

Муса Дембеле

Бронзовый призер ЧМ-2018 спустя полгода после турнира в России покинул «Тоттенхэм» ради китайского «Гуанчжоу Фули». Классный дриблер и чемпион Нидерландов в составе АЗ завершил карьеру в феврале в 34 года.

Адебайо Акинфенва

Легенда FIFA и самый сильный человек в истории игры наконец наигрался и завершил карьеру в 40. Нападающий поездил по английскому подземелью, а в начале карьеры даже заезжал в Литву. Теперь в планах у Акинфенвы дебютировать в профессиональном рестлинге.

Фабиан Делф

Универсальный полузащитник, которого в Манчестер Сити» переучили еще и в защитника, устал от травм и закончил в 32. В сезоне-2021/22 он провел за «Эвертон» всего 11 матчей, зато дважды брал титул АПЛ с «Сити».

Дэрил Янмат

Бронзовый призер ЧМ-2014 в составе сборной Нидерландов завершил карьеру в родном «Ден Хааге», где за два года провел лишь 16 матчей. 33-летний футболист стал техническим директором клуба, но в ноябре покинул должность. Янмат запомнился по выступлениям за «Ньюкасл» и «Уотфорд».

Бруну Алвеш

Чемпион России в составе «Зенита» и чемпион Европы в составе Португалии наконец наигрался. После приключений в «Рейнджерс» и «Парме» Алвеш доигрывал в греческом «Аполлоне» из Смирниса. Закончил в 40 и с лета стал техническим директором греческого АЕК, в котором играл 18 лет назад.

Марсель Шмельцер

В последний раз левый защитник «Боруссии» выходил на поле еще в 2020-м. С тех пор проблемы с коленом не позволяли играть. Шмельцер терпел до конца прошлого сезона, но сдался. Защитник всю карьеру провел в «Боруссии» и выигрывал с ней Бундеслигу, а со сборной Германии стал бронзовым призером Евро-2012

Александар Коларов

Серб закончил сразу по окончании сезона-2021/22, в котором провел 15 матчей за «Интер». Коларов останется в футболе и уже учится на спортивного директора. А мы запомним его по убойной левой.

Марк Нобл

Легенда «Вест Хэма» лишь дважды ненадолго отлучался из команды в начале карьеры: месяц в «Халл Сити» и три месяца в «Ипсвиче» для опыта. Нобл дебютировал за лондонцев в 2004 году и в том же сезоне выиграл Чемпионшип. Это достижение осталось единственным в карьере многолетнего капитана «Вест Хэма», но ему все равно – болельщики его обожают.

Джон Флэнаган

Воспитанник «Ливерпуля» ярко ворвался в основу в 2011-м. Какое-то время правша Джон играл слева благодаря универсальности. Все испортила травма колена в 2014 -м. Флэнаган много лечился, ушел в «Рейнджерс» к Стивену Джеррарду, но и там не вернулся на прежний уровень.

Переход в датский «Кёге» принес новые травмы, и защитник, который все же успел разок сыграть за сборную Англии, ушел из футбола в 29 лет.

Родриго Паласио

Аргентинец с запоминающейся косичкой закончил в 40, когда не помог «Брешиа» выйти в Серию А. Серебряный призер ЧМ-2014 совсем не скучал после окончания карьеры и уже через два дня играл в баскетбол за клуб из итальянской Серии Д. И даже набрал 14 очков!

Горан Пандев

Автор второго самого возрастного гола на чемпионатах Европы доиграл до 39 лет. Пандев был частью легендарного «Интера» Жозе Моуриньо, с которым взял требл в 2010 году. Последний сезон провел в «Парме».

Джек Уилшер

Еще один талант, карьеру которого испортили травмы. Уилшер жаловался, что не может объяснить дочери, почему долго находится без клуба. После ухода из «Борнмута» англичанина приютил датский «Орхус»: через 14 матчей Джек решился на окончание карьеры в 30 лет. Сейчас он тренирует команду «Арсенала» U-18.

Начо Монреаль

Защитник «Реал Сосьедад» получил травму колена еще в августе 2021-го и из-за нее полностью пропустил сезон-2021/22. Монреаль пытался вернуться, но в августе 2022-го решил не рисковать и закончил карьеру в 36.

Монреаль трижды выигрывал Кубок Англии в составе «Арсенала» и провел 22 матча за сборную Испании.

Хольгер Бадштубер

Карьеру талантливого защитника сборной Германии и «Баварии» сгубила травма колена в 2012 году. Немец почти 2 года был вне игры, а после возвращения постоянно боролся с последствиями тяжелого повреждения.

После «Баварии» были «Штутгарт» и «Люцерн»: именно в швейцарской команде Бадштубер закончил в 33 года.

Давиде Сантон

Еще один обладатель требла в составе «Интера». Большую часть карьеры Сантон провел в Серии А, но в 2011-м засветился в«Ньюкасле». В последние годы числился в «Роме», но в сезоне-2021/22 на поле не выходил. После окончания контракта подумал до сентября и завершил карьеру в 31.

Арда Туран

Полузащитник запомнился по «Атлетико», где выиграл чемпионат Испании и дошел до финала ЛЧ. После аренды в «Башакшехир» на 2,5 года Туран делал все, кроме игры в футбол: наезжал на судей, нападал на журналистов и певцов, приставал к чужим женам и коллекционировал дисквалификации с условными сроками. В 2020 году Арда вернулся в «Галатасарай», где вел себя спокойнее.

В сентябре 35-летний полузащитник, у которого ровно 100 матчей за сборную Турции, завершил карьеру.

Джон Оби Микел

Опорник провел в «Челси» 11 лет и выиграл с клубом все (11 трофеев, включая АПЛ и Лигу чемпионов). С 2017-го Микел миксовал пенсионные страны (Китай, Турция, Кувейт) с Чемпионшипом. После сезона в «Аль-Кувейте» 35-летний полузащитник год находился без клуба и в конце сентября объявил об уходе из футбола.

Рамирес

Партнера Микела по «Челси» отправляли в «Барселону», но полузащитник выбрал деньги и уехал в Китай в 29 лет. Рамирес выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии, сыграл 51 матч за сборную Бразилии, но из-за раннего отъезда на Восток, кажется не полностью реализовался.

Бразилец объявил о завершении карьеры только осенью, хотя ушел из «Палмейраса» еще в 2020 году. Последний матч Рамирес провел в 33 года.

Квадво Асамоа

Больше года без клуба провел и Квадво Асамоа. Ганец был важной частью «Ювентуса», с которым выиграл 6 чемпионатов Италии. Переход из «Юве» в «Интер» не принес радости, равно как и полгода в «Кальяри». Спустя год без футбола 33-летний Асамоа поставил точку в карьере.

Франк Рибери

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение. Несмотря на все попытки, предпринятые на протяжении последних трех месяцев, боль в колене только усилилась, и врачи дали понять, что я не смогу дальше играть», – с такими словами девятикратный чемпион Германии объявил о завершении карьеры.

В «Баварии» Рибери взяв 24 трофея за 12 лет и был близок к «Золотому мячу». После Мюнхена Рибери доигрывал в Италии: за «Фиорентину» и «Салернитану». Из-за травмы колена в этом сезоне он провел лишь один матч. В октябре 39-летний француз разорвал контракт с «Салернитаной» и завершил карьеру.

Аарон Леннон

Реактивный вингер начинал в «Лидсе», но большую часть карьеры посвятил «Тоттенхэму» – аж 10 лет. В конце карьеры у Леннона появились проблемы с психическим здоровьем – пришлось даже лечиться от депрессии.

После ухода из «Бернли» 35-летний Леннон несколько месяцев пробыл без клуба и в ноябре завершил карьеру.

Андреа Раноккья

Опытный защитник мог бы пригодиться «Монце», но сломал ногу после первого матча за клуб. 34-летний Раноккья решил не ждать утомительного возвращения на поле и завершил карьеру, большую часть которой провел в «Интере».

Жерар Пике

Один из лучших защитников поколения обещал закончить, когда не потянет уровень «Барселоны». Так и получилось: Хави задвинул Жерара в запас, а редкие выходы на поле не убедили. Пике попрощался с болельщиками «Барсы» 5 ноября, но через три дня оказался на скамейке и получил красную карточку, даже не выходя на поле.

Гари Кэйхилл

Защитник выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и на 7 лет стал знаковым игроком клуба. Со сборной Англии Кэйхилл ездил на чемпионат Европы и на два чемпионата мира (в России занял четвертое место). После ухода из «Челси» отыграл два сезона в «Кристал Пэлас» и помог «Борнмуту» выбраться из Чемпионшипа. Но Гари не предложили новый контракт, и он, подумав до ноября, завершил карьеру почти в 37.

Гонсало Игуаин

Невезучий нападающий устал от футбола и завершил карьеру, когда «Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС. Игуаин много забивал за «Реал», «Наполи» и «Ювентус», но непрекращающийся стресс не позволил проявить себя в «Милане» и «Челси».

«В Америке я снова почувствовал себя обычным человеком», – признался Гонсало.

Блез Матюиди

Одноклубник Игуаина больше года не выходил на поле из-за проблем с заявкой «Интер Майами» в МЛС. Очень жаль, что звездный полузащитник «ПСЖ» и «Ювентуса», завершил карьеру таким образом.

