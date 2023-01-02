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Игроки, которые завершили карьеру в 2022-м: прощаемся с Пике, Рибери, Игуаином и Уилшером

Джермейн Дефо Джермейн Дефо
Аарон Леннон Аарон Леннон
Хольгер Бадштубер Хольгер Бадштубер
Горан Пандев Горан Пандев
Фабрисио Колоччини Фабрисио Колоччини
Кристиан Рамирес Кристиан Рамирес
Карлос Тевес Карлос Тевес
Макси Родригес Макси Родригес
Гари Кэйхилл Гари Кэйхилл
Жерар Пике Жерар Пике
Андрес Д’Алессандро Андрес Д’Алессандро
Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
Блез Матюиди Блез Матюиди
Джек Уилшер Джек Уилшер
Франк Рибери Франк Рибери
Футбол Футбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Осторожно, слишком много легенд.

Спортивный 2022 год был насыщенным на события, а для кого-то даже стал последним в карьере. Вспоминаем футболистов, которых мы уже не увидим на поле. 

Фабрисио Колоччини

Бывший капитан «Ньюкасла» в 2016-м уехал доигрывать на родину в «Сан-Лоренсо», где отбегал 5 лет и в 38 лет собирался завершить карьеру. Но любовь к футболу перевесила – Колоччини отыграл сезон еще и в «Альдосиви». Олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины провел в новой команде 24 матча и объявил об уходе из футбола в начале января. Сейчас он уже работает тренером молодежной сборной Венесуэлы.

Макси Родригес

Полузащитник с потрясающим ударом красиво завершил карьеру – в последнем матче за родной «Ньюэллз Олд Бойз» забил победный мяч и через пару дней объявил об уходе из футбола (незадолго до 41-летия). Родригес запомнился по «Атлетико» и «Ливерпулю», еще ездил со сборной Аргентины на 3 чемпионата мира и стал серебряным призером ЧМ в Бразилии.

Дэви Проппер

Бывший полузащитник сборной Нидерландов объявил о завершении карьеры в 30 лет. Проппер часто травмировался в «Брайтоне», а возвращение в ПСВ так и не принесло ему радости – Дэви получал мелкие повреждения каждый месяц.

«Было невыносимо постоянно держать себя в хорошей форме, чтобы отвечать требованиям слишком жесткого футбольного графика. Сейчас это невероятно сложно из-за раздутого расписания», – сказал полузащитник.

Проппер отыграл за ПСВ 16 матчей за полсезона и уже к январю понял, что с него хватит.

Райан Шоукросс

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» практически всю взрослую карьеру провел в «Сток Сити», где стал легендой и капитаном. В феврале 2021-го Шоукросс переехал в «Майами» Дэвида Бекхэма, где сыграл лишь 12 матчей и объявил о завершении карьеры. С тех пор Райан ассистент главного тренера фарм-клуба «Майами». 

Лоран Косельни

В середине января полыхнула новость – Лоран Косельни лишен капитанской повязки и исключен из состава «Бордо». Его и еще нескольких футболистов признали главными виновниками кризисного положения клуба. Через две недели Косельни объявил об уходе из футбола, а «Бордо» все равно вылетел и этот сезон проводит во втором дивизионе.

Скотт Браун

Легенда «Селтика» (14 лет и 611 матчей) летом 2021-го перешел в «Абердин» в качестве играющего тренера. 10-кратный чемпион Шотландии провел за новую команду 33 матча, но в феврале уволили главного тренера Стефена Гласса, и Браун покинул команду вслед за ним.

С начала сезона-2022/23 Скотт работает главным тренером «Флитвуда», с которым идет на 13-м месте в третьем английском дивизионе.

Андрес Д’Алессандро

Да-да, олимпийский чемпион в составе сборной Аргентины завершил карьеру лишь в этом году – в 41!

Д’Алессандро дебютировал за «Ривер Плейт» еще в 1998-м, а в Европе отметился за «Вольфсбург», «Портсмут» и «Сарагосу». Но главным клубом его жизни стал бразильский «Интернасьонал», которому аргентинец посвятил 12 лет. Год назад Д’Алессандро съездил в «Насьональ», чтобы стать чемпионом Уругвая, но закончил все же в«Интернасьонале».

17 апреля, через два дня после 41-летия, Андрес вышел в основе на матч с «Форталезой» и забил гол, который помог «Интернасьоналу» победить. Сразу после матча аргентинский плеймейкер объявил о завершении карьеры.

Карлос Тевес

Тевес провел последнюю игру за «Боку» еще в мае 2021, но о завершении карьеры объявил спустя год. 38-летний форвард сказал, что потерял мотивацию после смерти приемного отца. Тевес даже был самым высокооплачиваемым игроком мира, когда играл в Китае.

Но мы запомним его по АПЛ, где он стал чемпионом «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». А еще странно залетал в «Вест Хэм».

Джермейн Дефо

Дефо таки дождался первого чемпионского титула в карьере и выиграл чемпионат Шотландии в 38 лет. В январе 2022 года форвард вернулся в Англию и присоединился к «Сандерленду». В третьей английской лиге Дефо 7 раз появился на поле, но так и не забил. 

Муса Дембеле

Бронзовый призер ЧМ-2018 спустя полгода после турнира в России покинул «Тоттенхэм» ради китайского «Гуанчжоу Фули». Классный дриблер и чемпион Нидерландов в составе АЗ завершил карьеру в феврале в 34 года.

Адебайо Акинфенва

Легенда FIFA и самый сильный человек в истории игры наконец наигрался и завершил карьеру в 40. Нападающий поездил по английскому подземелью, а в начале карьеры даже заезжал в Литву. Теперь в планах у Акинфенвы дебютировать в профессиональном рестлинге.

Фабиан Делф

Универсальный полузащитник, которого в Манчестер Сити» переучили еще и в защитника, устал от травм и закончил в 32. В сезоне-2021/22 он провел за «Эвертон» всего 11 матчей, зато дважды брал титул АПЛ с «Сити».

Дэрил Янмат

Бронзовый призер ЧМ-2014 в составе сборной Нидерландов завершил карьеру в родном «Ден Хааге», где за два года провел лишь 16 матчей. 33-летний футболист стал техническим директором клуба, но в ноябре покинул должность. Янмат запомнился по выступлениям за «Ньюкасл» и «Уотфорд».

Бруну Алвеш

Чемпион России в составе «Зенита» и чемпион Европы в составе Португалии наконец наигрался. После приключений в «Рейнджерс» и «Парме» Алвеш доигрывал в греческом «Аполлоне» из Смирниса. Закончил в 40 и с лета стал техническим директором греческого АЕК, в котором играл 18 лет назад.

Марсель Шмельцер

В последний раз левый защитник «Боруссии» выходил на поле еще в 2020-м. С тех пор проблемы с коленом не позволяли играть. Шмельцер терпел до конца прошлого сезона, но сдался. Защитник всю карьеру провел в «Боруссии» и выигрывал с ней Бундеслигу, а со сборной Германии стал бронзовым призером Евро-2012

Александар Коларов

Серб закончил сразу по окончании сезона-2021/22, в котором провел 15 матчей за «Интер». Коларов останется в футболе и уже учится на спортивного директора. А мы запомним его по убойной левой.

Марк Нобл

Легенда «Вест Хэма» лишь дважды ненадолго отлучался из команды в начале карьеры: месяц в «Халл Сити» и три месяца в «Ипсвиче» для опыта. Нобл дебютировал за лондонцев в 2004 году и в том же сезоне выиграл Чемпионшип. Это достижение осталось единственным в карьере многолетнего капитана «Вест Хэма», но ему все равно – болельщики его обожают.

Джон Флэнаган

Воспитанник «Ливерпуля» ярко ворвался в основу в 2011-м. Какое-то время правша Джон играл слева благодаря универсальности. Все испортила травма колена в 2014 -м. Флэнаган много лечился, ушел в «Рейнджерс» к Стивену Джеррарду, но и там не вернулся на прежний уровень.

Переход в датский «Кёге» принес новые травмы, и защитник, который все же успел разок сыграть за сборную Англии, ушел из футбола в 29 лет.

Родриго Паласио

Аргентинец с запоминающейся косичкой закончил в 40, когда не помог «Брешиа» выйти в Серию А. Серебряный призер ЧМ-2014 совсем не скучал после окончания карьеры и уже через два дня играл в баскетбол за клуб из итальянской Серии Д. И даже набрал 14 очков!

Горан Пандев

Автор второго самого возрастного гола на чемпионатах Европы доиграл до 39 лет. Пандев был частью легендарного «Интера» Жозе Моуриньо, с которым взял требл в 2010 году. Последний сезон провел в «Парме».

Джек Уилшер

Еще один талант, карьеру которого испортили травмы. Уилшер жаловался, что не может объяснить дочери, почему долго находится без клуба. После ухода из «Борнмута» англичанина приютил датский «Орхус»: через 14 матчей Джек решился на окончание карьеры в 30 лет. Сейчас он тренирует команду «Арсенала» U-18.

Начо Монреаль

Защитник «Реал Сосьедад» получил травму колена еще в августе 2021-го и из-за нее полностью пропустил сезон-2021/22. Монреаль пытался вернуться, но в августе 2022-го решил не рисковать и закончил карьеру в 36.

Монреаль трижды выигрывал Кубок Англии в составе «Арсенала» и провел 22 матча за сборную Испании. 

Хольгер Бадштубер

Карьеру талантливого защитника сборной Германии и «Баварии» сгубила травма колена в 2012 году. Немец почти 2 года был вне игры, а после возвращения постоянно боролся с последствиями тяжелого повреждения.

После «Баварии» были «Штутгарт» и «Люцерн»: именно в швейцарской команде Бадштубер закончил в 33 года.

Давиде Сантон

Еще один обладатель требла в составе «Интера». Большую часть карьеры Сантон провел в Серии А, но в 2011-м засветился в«Ньюкасле». В последние годы числился в «Роме», но в сезоне-2021/22 на поле не выходил. После окончания контракта подумал до сентября и завершил карьеру в 31.

Арда Туран

Полузащитник запомнился по «Атлетико», где выиграл чемпионат Испании и дошел до финала ЛЧ. После аренды в «Башакшехир» на 2,5 года Туран делал все, кроме игры в футбол: наезжал на судей, нападал на журналистов и певцов, приставал к чужим женам и коллекционировал дисквалификации с условными сроками. В 2020 году Арда вернулся в «Галатасарай», где вел себя спокойнее.

В сентябре 35-летний полузащитник, у которого ровно 100 матчей за сборную Турции, завершил карьеру.

Джон Оби Микел

Опорник провел в «Челси» 11 лет и выиграл с клубом все (11 трофеев, включая АПЛ и Лигу чемпионов). С 2017-го Микел миксовал пенсионные страны (Китай, Турция, Кувейт) с Чемпионшипом. После сезона в «Аль-Кувейте» 35-летний полузащитник год находился без клуба и в конце сентября объявил об уходе из футбола.

Рамирес

Партнера Микела по «Челси» отправляли в «Барселону», но полузащитник выбрал деньги и уехал в Китай в 29 лет. Рамирес выигрывал Лигу чемпионов и чемпионат Англии, сыграл 51 матч за сборную Бразилии, но из-за раннего отъезда на Восток, кажется не полностью реализовался.

Бразилец объявил о завершении карьеры только осенью, хотя ушел из «Палмейраса» еще в 2020 году. Последний матч Рамирес провел в 33 года.

Квадво Асамоа

Больше года без клуба провел и Квадво Асамоа. Ганец был важной частью «Ювентуса», с которым выиграл 6 чемпионатов Италии. Переход из «Юве» в «Интер» не принес радости, равно как и полгода в «Кальяри». Спустя год без футбола 33-летний Асамоа поставил точку в карьере.

Франк Рибери

«Мяч останавливается, а чувства внутри меня – нет. Спасибо всем за это замечательное приключение. Несмотря на все попытки, предпринятые на протяжении последних трех месяцев, боль в колене только усилилась, и врачи дали понять, что я не смогу дальше играть», – с такими словами девятикратный чемпион Германии объявил о завершении карьеры.

В «Баварии» Рибери взяв 24 трофея за 12 лет и был близок к «Золотому мячу». После Мюнхена Рибери доигрывал в Италии: за «Фиорентину» и «Салернитану». Из-за травмы колена в этом сезоне он провел лишь один матч. В октябре 39-летний француз разорвал контракт с «Салернитаной» и завершил карьеру.

Аарон Леннон

Реактивный вингер начинал в «Лидсе», но большую часть карьеры посвятил «Тоттенхэму» – аж 10 лет. В конце карьеры у Леннона появились проблемы с психическим здоровьем – пришлось даже лечиться от депрессии.

После ухода из «Бернли» 35-летний Леннон несколько месяцев пробыл без клуба и в ноябре завершил карьеру. 

Андреа Раноккья

Опытный защитник мог бы пригодиться «Монце», но сломал ногу после первого матча за клуб. 34-летний Раноккья решил не ждать утомительного возвращения на поле и завершил карьеру, большую часть которой провел в «Интере».

Жерар Пике

Один из лучших защитников поколения обещал закончить, когда не потянет уровень «Барселоны». Так и получилось: Хави задвинул Жерара в запас, а редкие выходы на поле не убедили. Пике попрощался с болельщиками «Барсы» 5 ноября, но через три дня оказался на скамейке и получил красную карточку, даже не выходя на поле. 

Гари Кэйхилл

Защитник выиграл с «Челси» Лигу чемпионов и на 7 лет стал знаковым игроком клуба. Со сборной Англии Кэйхилл ездил на чемпионат Европы и на два чемпионата мира (в России занял четвертое место). После ухода из «Челси» отыграл два сезона в «Кристал Пэлас» и помог «Борнмуту» выбраться из Чемпионшипа. Но Гари не предложили новый контракт, и он, подумав до ноября, завершил карьеру почти в 37.

Гонсало Игуаин

Невезучий нападающий устал от футбола и завершил карьеру, когда «Интер Майами» вылетел из плей-офф МЛС. Игуаин много забивал за «Реал», «Наполи» и «Ювентус», но непрекращающийся стресс не позволил проявить себя в «Милане» и «Челси».

«В Америке я снова почувствовал себя обычным человеком», – признался Гонсало.

Блез Матюиди

Одноклубник Игуаина больше года не выходил на поле из-за проблем с заявкой «Интер Майами» в МЛС. Очень жаль, что звездный полузащитник «ПСЖ» и «Ювентуса», завершил карьеру таким образом. 

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Фото: Gettyimages.ru/Jonathan Daniel, Alex Caparros / Stringer, Catherine Ivill, Clive Brunskill, Justin Setterfield,Alexis Lloret / Stringer,Ricardo Rimoli; East News/IPA/Sipa USA, USA TODAY Network/Sipa USA, Focus Images/Sipa USA; globallookpress.com/Toto Marti/Keystone Press Agency, via www.imago-images.de/www.imago-images.de, Mathias Bergeld/Keystone Press Agency, Stringer/ZUMAPRESS.com, Nico Brekelmans via www.imago-im/www.imago-images.de, Michalis Karagiannis via www.ima/www.imago-images.de, IMAGO/Christopher Neundorf, Alfredo Falcone / LaPresse, IMAGO/Paul Chesterton, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency, MANUEL GEISSER via www.imago-im/www.imago-images.de, Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse.L, Seskimphoto via www.imago-images/www.imago-images.de, Van Campos/Keystone Press Agency, LiveMedia/Ettore Griffoni, IMAGO/Nicola Ianuale, IMAGO/Russell Hart, Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, IMAGO/Simon Whitehead/News Image, Niyi Fote/Keystone Press Agency

44 комментария

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S1rAlex
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Да и Криштиану можно сюда же(
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Антон Казанский
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Блин, это Марк Нобл капитан и легенда (хотя, тоже далеко не ангел), а Шоукросс - обычный дубовый костолом, уровня второго-третьего дивизиона. Таких дуболомов-"легенд" там полно, давайте их тоже вынесем на Главную!

И про костолома - это не преувеличение, Аарон Рэмзи подтвердит.
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Roman Dementiev
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Больше всего жаль Дембеле, один из самых недооцененных игроков поколения. Очередной теневой герой, чей титанический вклад в игру зрители-подпивасы и не замечали.
И Игуаина. Самый незаслуженный хейт в сторону игрока, который я когда-либо видел.
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Йозе_Марино
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Помню смотрю я такой матч ЧМ 06 матч Англия- Тринидад и Тобаго. Счет 0-0 в районе 60-й минуты. На замену выходят одновременно Руни и Леннон. Вася Уткин, комментировавший игру говорит: Англию выходят спасать мальчишки! Как быстро летит время…
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Владимир Лапин
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Во-первых, это не самый грустный пост - с окончанием карьеры не заканчивается ЖИЗНЬ. Во-вторых, легенд не так и много, больше непонятных игроков
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Voyager
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Минус год. Скоро конец. Спасибо Спортс!
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Так говорил Батистута
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Кто теперь будет противостоять сраному Твенте? :(
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Сергей Орлов
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Ответ Аяз Вахитов
Бадштуберу по фото вообще полтинник можно спокойно дать
То же самое хотел написать)
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alpa4ino86
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Действительно, много известных и топовых футболистов. При чем некоторые закончили карьеру когда могли бы еще играть и играть, тот же Уилшир например
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Блуждающий странник
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Без слёз не взглянешь на фото. Так все постарели, время, куда ты летишь? Бадштубера будто отфотошопили, тело 30-летнего, а лицо 60-летнего
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BlackJet
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где Дзюба?
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d3fstqd
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Эту список стоит показать тем, кто говорит "да что футболисты жалуются на график, Пеп с Клоппом тоже просто нытики. Мне бы платили столько, я бы молчал". Пол списка завершает из-за травм. И это хорошо, что нет еще условного Рэмзи, которого вышеупомянутый Шоукросс сломал.
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Алексей Шушунов
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Все из моей Фифы 14
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ЛФК_Свой_Круг
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Приличный состав в этом году закончил. Много игроков с хорошей карьерой, несколько историй больших несбывшихся надежд. Уилшир (как и Уолкотт, как и Рэмзи) - из поколения, которое должно было вернуть команду в топ, но больше лечилось, чем играло. Флэнаган - из команды Роджерса, блеснувшей в одном сезоне, а потом самоуничтожившейся.
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Ruscello
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Ответ GenaBukin
Ага, немецкий Игнашевич
Горлукович
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Saint Blond
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Эмм.. комментатор че за фото бадштубера??? рофл? че за дед ааъаъаъъаха загугли он немного другой)
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Андрей Арсентьев
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Ответ Arman Serik
Бадштубер помню дебютировал в Баварии вместе с Мюллером
Да, вроде бы совсем недавно был молодым и подающим надежды, а уже завершил карьеру… Время летит неумолимо.
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Don Merzavez
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О, Игуаин наконец-то сможет легально употребить ведерко жареной курочки!
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death angel
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Такие статьи, дают понять что тебе за 35!🤣🤦🏻‍♂️
Всем добра!
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Евгений Спартак
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Легенды?!
Их единицы тут: игроки вроде Рибери, Тевеса, Игуаина. Большинство футболисты середнячки год-два блеснувшие на топ-уровне.
Где лучший бомбардир России нулевых-начала десятых Павлюченко?
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Jack Slater
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Игуайна и Паласио стойло завершить кариеру 2012 ом.
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Roman Betenya
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Столько фамилий из юности! Насчёт того же Ноубла и Леннона я даже не был уверен, что они ещё живы :)
Пандев зря закончил - тут дело явно не в нём, а в том, что клуб ниже его уровня. Нужно немного отдохнуть и вернуться в серию А!
+6
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strelnik.nik.1990@icloud.com
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Фланаган, вроде недавно молодой был(
Асамоа и Леннон набрали массу под конец... Про акинфенву не могу такого сказать)
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Sergio666
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Ответ atc73
Для меня самый знаковый игрок из всего списка- Д’Алессандро. Ещё играя в ФИФУ 2005 старался брать его в свою команду, когда он в Вольфсбурге пылил. И вплоть до конца карьеры следил за ним и даже пересматривал обзоры матчей южноамериканских лиг с его участием. 😢
Это еще что! Я его в ФИФА 1998 скаутом нашел и вырастил в топа!
+4
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Sergio666
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А вы знали, что Акинфенву назвали так в честь Игоря "святая нога" Акинфеева?
Адебайо просто много колол стеройдов, быстро вырос и теперь кажется старше.
+1
-5
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