Анастасия – жена защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова. Познакомились, когда учились в школе!
Владислав Гавриков выступает за «Коламбус» с 2019 года – в прошлом сезоне защитник провел 80 матчей в регулярке и набрал 33 очка. До переезда в НХЛ он выступал за ярославский «Локомотив» и СКА, главное достижение в карьере (пока) – олимпийское золото Пченхана.
В личной жизни хоккеиста тоже полный порядок. Знакомьтесь, Анастасия – жена Владислава Гаврикова!
Анастасия и Владислав познакомились еще подростками, когда учились в школе. Пересеклись в одном из кафе Ярославля, куда каждый пришел со своей компанией. Влад вспоминал, что девушка ему понравилась сразу, он взял у нее телефонный номер – и понеслась!
В 2018 году пара сыграла свадьбу в Ленинградской области. В марте 2021-го у Владислава и Анастасии родилась дочь Мирослава.
«Большое счастье быть рядом с дочкой, наблюдать за ней, как она растет, видеть ее первую улыбку, ее первые смешки. Смотришь и не можешь нарадоваться!» – рассказывал хоккеист.
Кажется, это просто идеальная семья. Просто посмотрите на эти счастливые лица!
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Фото: соцсети Владислава Гаврикова и Анастасии Гавриковой
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