Фабьен Вольвенд – третий гонщик-профи в истории Лихтенштейна. Ей еще нет и 25, но уже есть подиумы в гонках поддержки «Ф-1»

Что вы знаете о Лихтенштейне? Карликовое государство в центре Европы? Да, что-то такое рассказывали на уроках географии в школе. Столица Вадуц? Попадалось это слово в сканвордах. Население почти в два раза меньше Туапсе? Тоже ценная информация.

А много вы знаете известных жителей Лихтенштейна? Например, Фабьен Вольвенд – пилот команды CortDAO W Series Team в главных женских гонках планеты: Cерии W.

Фабьен родилась 7 ноября 1997 года в Вадуце. Добившись успеха в картинговых турнирах Лихтенштейна и Швейцарии, девушка пришла в профессиональные автогонки: в 2016-м дебютировала в итальянской «Формуле-4» и стала единственной женщиной, участвовавшей в турнире, а затем перешла в кузовные гонки моносерии «Феррари» Trofeo и доросла там до профи.

Фабьен – постоянный участник Серии W. В 2019-м и 2021-м Вольвенд становилась шестой в общем зачете, трижды поднявшись на подиум. После четырех Гран-при сезона-2022 идет на девятой строчке.

Фабьен еще нет 25, и у нее еще есть шансы стать лучшим гонщиком истории Лихтенштейна. Все-таки у пилота «Формулы-1» 1970-х Рикки фон Опеля нет финишей в очках в Гран-при, а у легенды «24-х часов Ле-Мана» Манфреда Шурти победы только в своем классе GTS. А у Фабьен еще все впереди!

Фото: Instagram/fabiennewohlwend