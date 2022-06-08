Сменщик Мазепина снова счастлив в «Ф-1» даже в аутсайдере. Благодаря семье – жене-красотке Луизе

Датчанин Кевин Магнуссен пропустил прошлый сезон «Формулы-1», но в 2022 году вернулся в «Хаас» на смену Никите Мазепину и снова в деле – временами даже обгоняет «Мерседесы» и заезжает в топ-5.. На данный момент он набрал 15 очков и идет на 10-м месте в личном зачете.

Хотя после ухода из «Хааса» и «Ф-1» в конце 2020-го он обещал больше не возвращаться в болид-аутсайдер, но за год многое изменилось – прежде всего благодаря его семейному положению.

«Рождение ребенка определенно смещает твои жизненные приоритеты. Да, «Формула-1» для тебя очень важна, но она перестает быть самой важной частью твоей жизни. Потому что в жизни появляется что-то более важное – твоя семья, жизнь вне «Формулы-1», связанная с твоей семьей. Жизнь важнее «Ф-1».

Раньше для меня было не так. Раньше именно «Формула-1» определенно была самой важной вещью в моей жизни. И я думал, что счастье в жизни напрямую связано с успехами в «Формуле-1». По крайней мере, такие были ощущения. И если на трассе все шло плохо, то и жизнь в целом становилась жалкой. Теперь все не так.

Я не был счастлив тогда, а сейчас я счастливее, в общем как человек. «Формула-1» больше не так важна для меня. Сейчас ее вес в моей жизни сбалансировался. Моя жизнь сняла немного старого пресса «Ф-1».

И вот кто так раскрасил жизнь сменщика Мазепина: Луиза Гйоруп – жена Кевина Магнуссена!

Кевин и Луиза познакомились в 2015 году, а в 2019-м сыграли свадьбу. На церемонии присутствовали только самые близкие родственники.

В 2021 году у пары родилась прекрасная дочка!

По возвращении в «Ф-1» Кевин первым же делом посадил ее в болид.

Луиза тоже почти всегда присутствует в паддоке, поэтому Магнуссен ощущает мощную поддержку. Девушка не просто стоит у мониторов, но и живо интересуется всем происходящим вокруг.

Фото: instagram.com/logjorup/Tariq Mikkel Khan/Ekstra Bladet; instagram.com/kymillman; instagram.com/kevinmagnussen; globallookpress.com/HOCH ZWEI