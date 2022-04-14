Девушка новичка «Мерседеса» – красотка Кармен. Дипломированный финансист из инвестиционной фирмы!

Джордж Расселл выиграл «Формулу-3» и «Формулу-2», три года катался за «Уильямс» и каждый сезон поражал квалификационной скоростью и разгромами напарников. Валттери Боттасу постоянно приходилось заочно сражаться с англичанином за должность напарника Хэмилтона, и в сентябре 2021-м финн все-таки проиграл: «Мерседес» тогда выбрал именно №63.

Вообще Расселл всегда считался суперталантом: советник программы «Ред Булл» Гельмут Марко даже обещал увести его, если парня не поднимут в главную команду «Мерседеса», а Льюис Хэмилтон сразу пожелал увидеть Джорджа следующим чемпионом «Формулы-1» из Британии.

И в 2022-м новичок «Мерседеса» не подводит: уже попал на подиум, набрал 37 очков (да, пока обгоняет самого сэра семикратного!) и прямо сейчас идет в личном зачете вторым – сразу за Шарлем Леклером. И мы точно знаем, кто его поддерживает яростнее всех. Знакомьтесь, Кармен Монтеро Мундт – девушка Джорджа!

Пара вместе с 2020 года: именно в том сезоне Кармен увидели на трассе в Сильверстоуне в гостевом паддоке Расселла.

Девушка не афиширует свою жизнь в соцсетях, поэтому о ней известно только место происхождения – Лондон.

Кармен далека от мира «Формулы-1»: учится в Вестминстерском университете, уже имеет степень бакалавра в области управления бизнесом и финансов и работает в инвестиционной фирме. Впрочем, это не мешает ей ослеплять улыбкой паддок «Мерседеса», наблюдая за кругами Джорджа!

Фото: instagram.com/carmenmmundt ; instagram.com/georgerussell63