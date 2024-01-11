Самые заплюсованные посты декабря-2023

В потоке итогов года едва не забыли про уже постоянную рубрику – топ заплюсованных постов в ежемесячном формате.

Все картинки кликабельные (текст откроется в новом окне) – читайте сейчас или сохраняйте на будущее. А ссылки на итоговые посты будут в самом конце.

Владимир Титоренко, баскетбольный историк: Американцы его очень любили. Писали про него: «Это самая небаскетбольная фигура баскетболиста в мире». Нескладный, бегал смешно, но по умению ставить блок-шоты равных ему в стране не было.

Любого подпускал под щит, а потом спокойно смахивал мяч. Кажется, он и придумал слово мухобойка применительно к блок-шотам.

Владимир Гомельский: Помню крик со скамейки после очередного его блок-шота: «Ахтунг! Ахтунг! В воздухе Панкрашкин». Во время войны так говорили про знаменитого летчика Покрышкина. Тот сбивал немцев, а Витька не давал никому забить в наше кольцо.

132 года назад, 21 декабря 1891 года состоялось величайшее событие в истории человечества – по крайней мере, так считает баскетбольный раздел Sports.ru.

В тот зимний день преподаватель физической культуры в Спрингфилдском колледже Джеймс Нэйсмит собрал приунывших студентов с курса спортивных администраторов, дал им футбольный мяч, прикрепил на балкон гимнастического зала две корзины для персиков, объяснил правила только что придуманной им игры – и так родился баскетбол. Совсем не похожий на современный, но такой классный. Первый матч закончился с прекрасным счетом 1:0.

Теперь 21 декабря каждого года отмечается «День Нэйсмита» или просто «День баскетбола». В честь праздника мы собрали 30 важнейших людей в 132-летней истории этого спорта.

– Вы говорили, что когда давали интервью Sports.ru в 2019-м, то восстановились только на 30%, хотя чувствовали, что на 100. Как сейчас?

– Я восстановился на 90% – и понимаю, что восстановился на 90%. Может быть, иногда не хватает скорости. Причем это касается нерабочих моментов. Если мы возьмем игры (допустим, судоку), то у меня результат очень хороший. В этом плане я восстановился, но иногда не хватает прыткости. Мне надо подумать, потому что аппарат работает медленно.

Понимаешь, что реагировать должен быстрее, но не получается. В итоге топтание на месте. Например, забывал слова во время разговора – особенно первое время. Сейчас с этим попроще.

В 1990-х на «Энфилде» сверкало: Стив Макманаман, Дэвид Джеймс, Робби Фаулер, Джейми Реднапп, Джейсон Макатир, Стэн Коллимор и Пол Инс. Где-то в 1996-м начали подтягивать Майкла Оуэна, в 1997-м – Джейми Каррагера, в 1998-м – Стивена Джеррарда.

То поколение считалось одним из самых-самых талантливых и одновременно разочаровывающих. От звезд ждали больших побед и новой эпохи «Ливерпуля», но запомнились только скандалы, бесконечные понты и один-единственный трофей, отобранный у команды из Первого дивизона.

Точнее всего тот период описал Каррагер: «Я дебютировал в «Ливерпуле» у Роя Эванса в январе 1997-го. Команда, в которую меня ввели, имела больше талантливых футболистов, чем та, в которой я играл при Жераре Улье и Рафе Бенитесе. Но при них команда выиграла шесть трофеев, потому что отличалась менталитетом и профессионализмом. Эти качества были на высоте. Это не критика Эванса, а лишь наблюдение из моей карьеры».

Кафу критиковали за неточность подач, но Сантана говорил: «Это моя вина, а не его» – и изводил игрока на тренировках, вынуждая делать сотни навесов: и не абы каких, а нацеленных, для чего требовал попадать мячом в корзину.

В итоге команда прогрессировала, и в третьей игре с Теле разгромила «Виторию» (4:0) – благодаря хет-трику Элиэла, будущего форварда тульского «Арсенала». За полтора месяца Сантана вытащил «Сан-Паулу» из зоны вылета в полуфинал бразильского чемпионата, где прошел «Гремио» после дубля 25-летнего Раи.

Тот долго находился в тени старшего брата (Сократеса), но при Теле прибавил в завершении атак и стал самым забивным полузащитником в истории «Сан-Паулу» (128 голов). Раи вспоминал, что на тренировке забивал 19 штрафных из 20, и Теле ругал за единственный промах, ведь в игре он мог стать решающим.

Тема взвешивания очень часто поднимается в нашем фигурном катании. Нас иногда взвешивали тренеры, так что эта тема присутствовала – что у меня, что у мальчиков. В моем случае, наверное, лет до 20. Но не было строгого надзора, это происходило не каждый день.

А вот самоконтроль у меня был сильный. Все равно присутствовал страх, что пойдут взвешивать. Я боялась расстроить тренера, поэтому сама на себя возлагала эту ответственность – следить за формой. Так что в то время тема весов всегда была актуальна для меня: во время каждого приема пищи я думала о весах – что они покажут?

Это продолжалось до тех пор, пока я для себя не решила так: все, я больше при тренерах не взвешиваюсь, беру под контроль свое состояние. Я отпустила себя – и такой подход привел к тому, что я начала доверять себе. И все наладилось. Тут важно чувствовать себя, свое тело. Мне полный контроль не подходит, я – свободная душа, мне нельзя запрещать, ставить в рамки. От этого все становится только хуже.

Мой самый неудачный в этом плане сезон – олимпийский-2013/14. Я заняла 10-е место на чемпионате России и вылетела из сборной. А когда вылетаешь из сборной, у тебя практически нет зарплаты. После него как раз начались победы. Тогда у меня почти не было денег, видимо, это меня очень мотивировало, ха-ха.

А вот прошлый сезон получился одним из самых удачных. Потому что я совмещала шоу и выступления, да и федерация поддерживала фигуристов призовыми. Если говорить о международных стартах, то здорово, когда у тебя медали финала Гран-при, чемпионатов Европы и мира. Когда ты собираешь все эти награды, выходит хорошая сумма. Но я не так часто ездила на мир и на Европу, у меня в основном международные старты и призовые – это Гран-при. А в прошлом году в России я занимала призовые места, были шоу и разные проекты, например, «Русский вызов». Поэтому можно было неплохо заработать.

В 2018-м Эмери дал интервью Марти Перарнау, в котором блестяще объяснил разные типы команд:

«В небольших клубах меньше рисков, потому что вся команда знает, что тренер главный. В больших командах основная ответственность может возлагаться на разных личностей. Мне очень понравилось, как это сформулировал Хорхе Вальдано: «В «Барселоне» лидер – Лео Месси. В «Реал Мадриде» – Флорентино Перес. А в «Атлетико» – Диего Симеоне». Игрок, президент и тренер. В каждом случае это разный тип лидерства».

Эмери важно быть в ситуации, где лидер – тренер. Как он верно замечает, в маленьких клубах без звезд – это почти всегда данность. В больших – не факт. Почему такое влияние для него жизненно необходимо? Слово Хоакину, который работал с баском в «Валенсии»:

«Эмери показывает игрокам очень много видео. Так много, что нам не хватает попкорна. Он одержим футболом. Практически болен им. Он один из лучших тренеров в моей карьере. Я горд, что проработал с ним три года, но четвертый точно не выдержал бы».

Оказывается, Моуринью седеет из-за агентов!

«Порой их влияние сводило с ума. Особенно забавным был агент Лассана Диарра. Если Ласс выходил в старте, играл хорошо и оставался на поле все 90 минут, то на следующий день его агент звонил и требовал новый контракт с повышением зарплаты. Если Диарра не играл, то в следующий понедельник его агент назначал созвон и говорил, что Лассана хочет покинуть клуб.

Диарра – отличный игрок, успел поиграть в таких командах, как «Реал», «Арсенал», «ПСЖ». Но общение с его агентом было невыносимым».

– Перед матчем в раздевалке кто-то фоткался на память, Фигу с Тотти сидели и общались. Матерацци перевернул тактический макет, чтобы играть в теннисбол. Хорошо, что ничего не сломали.

Много было футболистов из Серии А – Баджо, Зеедорф, Тотти, Матерацци, Фигу, Карагунис, говорили в основном на итальянском. Лишний раз задумываешься, что надо учить больше языков. Все-таки есть барьер: на футбольные темы еще можно пообщаться, на бытовые – сложнее.

Зеедорф все такой же атлет – и фигура сохранилась, и лицо. Ни капельки лишнего веса. Но на поле казался совсем другим – вообще не бегал, если честно. Не очень старался. Но тут все индивидуально: Фигу и Тотти выкладывались – хотя чувствовалось, что резкость не та. Иногда не попадали в такт, делали лишние касания. Карагунис девять лет как закончил карьеру, а ощущение – полгода назад.

Суперизобретение – это жилет Мишина. На нем я переучивала технику после Глазова. Это стоящая вещь, она очень помогает. У меня была техника, при которой практически невозможно было исполнять многооборотные прыжки: широкая, нога располагалась очень высоко. Я иногда пяткой задевала бедро во время прыжка – настолько высоко было колено. Руки в воздухе я располагала очень широко, локти в сторону. А ведь это все биомеханика: чем шире человек, тем сложнее выполнить дополнительный оборот.

С этим жилетом я тренировалась днями и ночами. Даже когда мы приходили с официальных тренировок в гостиницу, по вечерам в коридоре я отрабатывала группировку вместе с тренером. Было непростое время. В один момент я этот жилет просто возненавидела. Ничего нового не учила, а часами занималась в нем.

– Самый невероятный матч, который вы видели в Бразилии с трибуны?

– Как-то Фесуненко позвал на матч между «Сантосом» и «Коринтиансом» в Сан-Паулу. Билетов не было, но он сказал: «Пройдем». На стадионе мы сказали, что ради матча приехали из Москвы – и нас пропустили.

Первый тайм закончили 1:1 – забили Ривелино и Пеле. Но вдруг над стадионом разразилась страшная гроза. Вот говорят «льет как из ведра» – это было именно так. На поле вышли какие-то люди проводить дренажные работы. Вода не уходила, все трибуны тоже в воде – стадиончик старый, крыши нет. В итоге матч прекратили, игру аннулировали, и гол Пеле тоже.

Ярче всех выделялся нападающий «Хуниора» Элено Де Фрейтас – мегабомбардир из Бразилии, которого впоследствии, когда пришло время определить место в истории, назвали «Пеле 40-х». Даже в звездной Колумбии одноклубники не успевали за ним, и недовольный гений устраивал педагогические избиения. Еще чаще он попадал в истории из-за проституток. Когда врачи предложили ему лечение от сифилиса, форвард ответил: «Лучше умереть от болезни, чем жить без секса». Он сдержал слово, уйдя молодым, а за несколько лет до смерти доигрался до высылки из Колумбии – бразильца арестовали при попытке бежать в Майами с очередным авансом.

Скандалы сполна соответствовали политической логике, заложенной в суперлигу: горожане трепались исключительно об игре. Власти даже выпустили запрет на обсуждения в рабочее время. Восхищаясь игрой Де Фрейтаса, Габриэль Гарсия Маркес выделял плюсы его темной стороны: «Он дарит людям постоянную возможность говорить о ком-то плохое».

Что же стало импульсом к дискриминации? Это последствие Второй мировой войны. В 1940-м нацистская Германия оккупировала Норвегию. Юг страны был захвачен за несколько дней, король Хокон VII и правительство эмигрировали в Лондон, откуда руководили «движением сопротивления». В Осло сформировалось коллаборационистское правительство Видкуна Квислинга.

Основные боевые действия развернулись в 1944-45 годах на территории Северной Норвегии. В октябре 1944-го Советская армия наступала на западе, прорвав укрепленные районы немцев в северном Финнмарке. К операции присоединились и отряды норвежского сопротивления, укрывавшиеся до этого в соседней нейтральной Швеции. Отступающие немцы принудительно эвакуировали население северных провинций Норвегии, после чего использовали тактику выжженной земли, уничтожая все городки и поселки. Северная Норвегии превратилась в руины.

В 2016-м Мерто стал главой отдела футбольного развития «МЮ»: занимался перестройкой академии, а также настраивал работу скаутов и развивал отдел спортивной науки в клубе.

Источники MEN сообщали, что на пост спортдира рассматривали «более крупные имена», но для руководителей «Ман Юнайтед» было важно назначить на должность кого-то из клуба. Мерто якобы заслужил репутацию парня, который решает проблемы: знаком с системой команд, выстраивал женский «МЮ» и привел несколько талантливых юниоров.

Зафиксируем: Мерто занимался кучей разных задач внутри клуба (без четкого фокуса на чем-то одном) и получил должность скорее за выслугу лет и статус «хорошего парня», нежели профессиональные навыки. Думаете, он один такой?

«Один дома» как раз гениально ухватывает суть противостояния Джордана и Томаса – прежде всего, битву за любовь чикагцев. Этот секрет Полишинеля когда-то четко проговорил лучший друг Джордана Чарльз Оукли, обратившись публично к Айзейе: «Майк не хочет с тобой дружить, продолжай болтать на ESPN и на TNT. Ты пытаешься всем рассказывать, что любой лучше, чем Майк, можешь делать это дальше, это не проблема, главное, что ты не лучше, чем Майк. Он приехал в твой город и отнял у тебя твой город. Именно поэтому ты и бесишься, он отнял у тебя Чикаго».

Комната База наполнена многочисленными спортивными отсылками, особенно баскетбольными, столь актуальными для 90 года, когда вышла картина.

Чуть позже Перегудов придумал еще пачку причин, почему обогрева на «Динамо» не будет, и закрыл вопрос: «Сегодня ни на одном стадионе в России нет обогрева. Это дорогое удовольствие, учитывая, что в по-настоящему холодную погоду проходят три-четыре матча в году. Изначально была запроектирована система с использованием инфракрасного излучения, которая должна излучать тепло сверху. Но специалисты по акустике и свету утверждают, что размещение обогревателей на конструкциях кровли приведет к тому, что системы отопления помешают размещению и работе систем звукоусиления и спортивного освещения».

Вскоре в распоряжении агентства новостей «Москва» оказался документ на поставку кресел для арены. Контракт стоимостью 16 миллионов долларов предусматривал установку сидений нескольких марок, часть из них – для вип-зоны – была с системой подогрева.

Каждый месяц в 2023-м на Sports.ru выходили материалы с красивыми спортивными фотографиями (кроме ноября, когда автора скосил вирус). В этом посте – вся красота за год. 100 фотографий.

Унаи привез психолога. Но не для команды, а личного. Такой немногословный и тихий дядечка, следил только за Унаи, нас не трогал вообще – максимум привет-пока.

Такое внимание к ментальному здоровью меня уже не удивляет. Я недавно был на европейской конференции, на которой человек из французской федерации рассказал о заботе над тренерами. Например, когда тренер возвращается с молодежного турнира, его селят в отель, там обязательный массаж, спа, восстановление. Они пришли к тому, что работа тренера очень стрессовая и требует реабилитации.

Это посыл, что есть не только футболисты. Что тренеру тоже нелегко и нужно восстанавливаться. Думаю, Эмери к этому пришел намного раньше, раз уже тогда возил психолога.

– Фанаты Медведевой и Загитовой угрожали вам?

Самбур: Много раз, но это сложно воспринимать всерьез. У меня одно из любимых писем, которое даже сохранил: «В следующий раз, мразь, если ты удалишь мой комментарий, я приду и вырву кадык». Внизу подпись: «С уважением, имя».

У Маши Селенковой после текста про Загитову взламывали страницу ВК.

Периодически мне кидают группы и скрины оттуда, как обсуждают наши тексты. Помню сообщение одной женщины: «У меня есть выход на Бастрыкина, уже скинула ему статьи».