10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: великий цикл Рахона и нерушимые рекорды НБА

Есть что почитать на новогодних каникулах.

Перед вами 10 постов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в баскетбольном разделе. Мы не добавили сюда два трансферных онлайна, которые по количеству плюсов попали в топ.

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Дэмиан Лиллард – внезапно – переходит в «Милуоки».

«Бакс» появлялись в слухах о Лилларде где-то на периферии – «Милуоки» мало того что не был в списке предпочтений Дэмиана (там был исключительно «Майами»), так и вообще эта команда, даже несмотря на чемпионство-2021 и Янниса Адетокумбо в составе, не воспринимается как претендент на суперзвезд. Город холодный и не самый крупный, тренер-новичок, довольно специфичное выстраивание состава вокруг Грик-Фрика, куда вроде бы еще одна звезда никак не влезет.

Но так часто бывает: спортивную команду покупает новый владелец – пускай в «Милуоки» это был лишь переход миноритарного пакета в 25% – и клуб сразу становится активнее на трансферном рынке. Чтобы уговорить «Портленд» на их предложение, «Бакс» потребовалось подключить еще и «Финикс» к сделке.

Леброн Джеймс переписал историю НБА. В 1989-м Карим Абдул-Джаббар завершил кареьру с 38 387 очками в регулярных сезонах – и этот показатель не смогли перекрыть ни железный Карл Мэлоун, ни Майкл Джордан, ни Кобе.

Леброн – смог.

И все-таки есть рекорды, которые кажутся и сейчас неповторимыми. Речь не о причудливой статистике или случайных историях вроде «набрал 8 фолов в одной игре» или «единственный человек с 3 блоками и 3 трехочковыми в матче во вторник против «Шарлотт Бобкэтс» на домашнем паркете» – это тема для другого текста. Нет, сегодня мы вспомним простые для восприятия и легендарные «нерушимые» рекорды – как рекорд НБА по очкам, который теперь принадлежит Леброну Джеймсу.

Трехкратный участник Матча всех звезд и обладатель максимального контракта Брэдли Бил переходит из «Вашингтон Уизардс», где играл 11 лет, с самого первого сезона-2012/13 (но так и не стал для владельца Теда Леонсиса «баскетбольным Овечкиным» или «вашингтонским Кобе»), в «Финикс Санз».

Как и любой обмен звезды (а Бил еще два года назад был в символической сборной НБА), переход Била оставляет множество вопросов, на которые нужно ответить.

«Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом. Хотя, наверное, запомнится, что «Денвер» – это команда, тренер которой впервые в истории решающих серий призывал своих парней хоть немного постараться, все же дело происходит в финале.

«Наггетс» – действительно концентрация всего необычного, что только можно представить в баскетболе.

Серб был выбран только 41-м – между сыном Гленна Робинсона и племянником того самого Денниса Джонсона. Это область драфта, где комиссионер отдыхает, а на сцену выходит его заместитель, на выбор командам дается всего две минуты, пики меняются и продаются так часто, что никто не успевает запомнить их перемещения, половина команд выбирает игроков, которых даже не рассчитывает увидеть в команде в следующем сезоне. Вроде Йокича.

Прошло 9 лет, и Никола превратился в одного из лучших игроков НБА в этом тысячелетии. Два MVP сезона, MVP финала, чемпионство, множество других наград и достижений – и это все до достижения 30-летия. Не просто «неплохо» для 41-го пика, а исторически круто. Никто из выбранных так низко не может конкурировать с Николой.

Успехи «Нетс» в начале нового тысячелетия не следует переоценивать. «Нью-Джерси» повезло встроиться в период, извините за выражение, парадигматического сдвига в НБА. Полумертвый Восток, действительно гениальная суперзвезда, определяющая игру команды, несколько удачных мувов от руководства – и вот вам пожалуйста, молодец среди овец, который немедленно рассыпался при столкновении с действительно мощными оппонентами.

И все же эти успехи были, и это по-прежнему самое яркое, что было в полувековой истории «Нетс» (за вычетом АБА, конечно).

Неравномерный путь форварда предполагает совершенно непохожие трактовки: по обе стороны Тихого океана на Кириленко смотрят по-разному, концентрируясь на моментах, которые почему-либо кажутся более значимыми, а затем додумывая все остальное.

Например, пользователи Sports.ru поставили его на 11-е место в списке «100 лучших спортсменов в истории России».

Красота – понятие очень субъективное. Она, как известно, в глазах смотрящего. Тем более, когда речь идет о баскетболе. Любителям конструктивизма красивыми покажутся «Сперс» начала нулевых с их квадратно-гнездовой манерой игры, а фанатам фэнтези понравятся невесомые эльфийские кружева «Финикса» Майка Д’Антони. Кто-то, возможно, искренне полюбит даже «Хьюстон» времен все того же Д’Антони, хотя на психологическую карту этого человека я бы с интересом взглянул. В общем, все это – чистая вкусовщина.

Тем интереснее смотреть, как нечто прекрасное появляется в совершенно неподходящих для этого условиях, и чудесный цветок прорастает сквозь мертвую каменистую почву. Идеальный пример тому – «Сакраменто».

История «Оклахомы» эпохи Дюрэнта поучительна тем, что показывает, какая это безумно сложная система – баскетбольный клуб, и от какого немыслимого количества мелочей зависит ее равновесие. Все эти «Он бы точно выиграл две гайки» нелепы по определению – еще Клаузевиц писал про столкновение двух живых сил в бою, когда не только от тебя зависит его исход, но и от противника, местности, времени и еще массы факторов. Каким бы ты ни был гениальным управленцем и провидцем – одна травма ведущего игрока, и где оно, твое реноме? Сломайся перед драфтом Дюрэнт, а не Оден – и где она, твоя «Оклахома»?

Вообще, идея привезти баскетбол именно в Орландо на тот момент выглядела достаточно спорной. Во-первых, Флорида – царство студенческого футбола вообще и «Флориды Гейторз» в частности. Во-вторых, годом раньше в лиге дебютировала другая команда из Флориды – «Майами Хит»; с учетом первого пункта, наличие двух баскетбольных команд в одном штате казалось явно избыточным. Особенно вспоминая влачивших жалкое существование «Клипперс», которые после переезда франшизы из Сан-Диего в Лос-Анджелес были дальше от зоны плей-офф, чем я от женитьбы на Эм… кхе-кхе, Эмили Блант.