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10 самых заплюсованных постов года в баскетболе: великий цикл Рахона и нерушимые рекорды НБА

НБА НБА
Никола Йокич Никола Йокич
Андрей Кириленко Андрей Кириленко
Денвер Денвер
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Баскетбол Баскетбол

Есть что почитать на новогодних каникулах.

Перед вами 10 постов за 2023-й, которые собрали больше всего плюсов в баскетбольном разделе. Мы не добавили сюда два трансферных онлайна, которые по количеству плюсов попали в топ.

Здесь только тексты: добавляйте понравившиеся (или весь список целиком) в закладки!

10. 💣💣💣 Лиллард будет играть с Яннисом! Быстрая реакция на громкий обмен в НБА, куда вписался и «Финикс» +356

Дэмиан Лиллард – внезапно – переходит в «Милуоки».

«Бакс» появлялись в слухах о Лилларде где-то на периферии – «Милуоки» мало того что не был в списке предпочтений Дэмиана (там был исключительно «Майами»), так и вообще эта команда, даже несмотря на чемпионство-2021 и Янниса Адетокумбо в составе, не воспринимается как претендент на суперзвезд. Город холодный и не самый крупный, тренер-новичок, довольно специфичное выстраивание состава вокруг Грик-Фрика, куда вроде бы еще одна звезда никак не влезет.

Но так часто бывает: спортивную команду покупает новый владелец – пускай в «Милуоки» это был лишь переход миноритарного пакета в 25% – и клуб сразу становится активнее на трансферном рынке. Чтобы уговорить «Портленд» на их предложение, «Бакс» потребовалось подключить еще и «Финикс» к сделке.

9. Даже Леброну не побить некоторые рекорды в НБА. Какие? +376

Леброн Джеймс переписал историю НБА. В 1989-м Карим Абдул-Джаббар завершил кареьру с 38 387 очками в регулярных сезонах – и этот показатель не смогли перекрыть ни железный Карл Мэлоун, ни Майкл Джордан, ни Кобе.

Леброн – смог.

И все-таки есть рекорды, которые кажутся и сейчас неповторимыми. Речь не о причудливой статистике или случайных историях вроде «набрал 8 фолов в одной игре» или «единственный человек с 3 блоками и 3 трехочковыми в матче во вторник против «Шарлотт Бобкэтс» на домашнем паркете» – это тема для другого текста. Нет, сегодня мы вспомним простые для восприятия и легендарные «нерушимые» рекорды – как рекорд НБА по очкам, который теперь принадлежит Леброну Джеймсу.

8. Какая ценность Брэдли Била? А где теперь окажется Крис Пол? «Финикс» – новый фаворит? Все о первом обмене лета в НБА +401

Трехкратный участник Матча всех звезд и обладатель максимального контракта Брэдли Бил переходит из «Вашингтон Уизардс», где играл 11 лет, с самого первого сезона-2012/13 (но так и не стал для владельца Теда Леонсиса «баскетбольным Овечкиным» или «вашингтонским Кобе»), в «Финикс Санз».

Как и любой обмен звезды (а Бил еще два года назад был в символической сборной НБА), переход Била оставляет множество вопросов, на которые нужно ответить.

7. «Денвер» – чемпион НБА! Это самая интересная команда в спорте 🎉🥂 +408

«Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом. Хотя, наверное, запомнится, что «Денвер» – это команда, тренер которой впервые в истории решающих серий призывал своих парней хоть немного постараться, все же дело происходит в финале.

«Наггетс» – действительно концентрация всего необычного, что только можно представить в баскетболе.

6. Как Йокич оказался 41-м на драфте?! Вместо его выбора показали рекламу буррито 😳 +433

Серб был выбран только 41-м – между сыном Гленна Робинсона и племянником того самого Денниса Джонсона. Это область драфта, где комиссионер отдыхает, а на сцену выходит его заместитель, на выбор командам дается всего две минуты, пики меняются и продаются так часто, что никто не успевает запомнить их перемещения, половина команд выбирает игроков, которых даже не рассчитывает увидеть в команде в следующем сезоне. Вроде Йокича.

Прошло 9 лет, и Никола превратился в одного из лучших игроков НБА в этом тысячелетии. Два MVP сезона, MVP финала, чемпионство, множество других наград и достижений – и это все до достижения 30-летия. Не просто «неплохо» для 41-го пика, а исторически круто. Никто из выбранных так низко не может конкурировать с Николой.

5. Джейсон Кидд дважды выводил «Нетс» в финал, но не смог взять последний рубеж. История «Нетс» на границе тысячелетий +440

Успехи «Нетс» в начале нового тысячелетия не следует переоценивать. «Нью-Джерси» повезло встроиться в период, извините за выражение, парадигматического сдвига в НБА. Полумертвый Восток, действительно гениальная суперзвезда, определяющая игру команды, несколько удачных мувов от руководства – и вот вам пожалуйста, молодец среди овец, который немедленно рассыпался при столкновении с действительно мощными оппонентами.

И все же эти успехи были, и это по-прежнему самое яркое, что было в полувековой истории «Нетс» (за вычетом АБА, конечно).

4. Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном +445

Неравномерный путь форварда предполагает совершенно непохожие трактовки: по обе стороны Тихого океана на Кириленко смотрят по-разному, концентрируясь на моментах, которые почему-либо кажутся более значимыми, а затем додумывая все остальное.

Например, пользователи Sports.ru поставили его на 11-е место в списке «100 лучших спортсменов в истории России».

3. Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» 90-00-х +573

Красота – понятие очень субъективное. Она, как известно, в глазах смотрящего. Тем более, когда речь идет о баскетболе. Любителям конструктивизма красивыми покажутся «Сперс» начала нулевых с их квадратно-гнездовой манерой игры, а фанатам фэнтези понравятся невесомые эльфийские кружева «Финикса» Майка Д’Антони. Кто-то, возможно, искренне полюбит даже «Хьюстон» времен все того же Д’Антони, хотя на психологическую карту этого человека я бы с интересом взглянул. В общем, все это – чистая вкусовщина.

Тем интереснее смотреть, как нечто прекрасное появляется в совершенно неподходящих для этого условиях, и чудесный цветок прорастает сквозь мертвую каменистую почву. Идеальный пример тому – «Сакраменто».

2. «Оклахома» должна была стать командой десятилетия, но лишь разочаровала +595

История «Оклахомы» эпохи Дюрэнта поучительна тем, что показывает, какая это безумно сложная система – баскетбольный клуб, и от какого немыслимого количества мелочей зависит ее равновесие. Все эти «Он бы точно выиграл две гайки» нелепы по определению – еще Клаузевиц писал про столкновение двух живых сил в бою, когда не только от тебя зависит его исход, но и от противника, местности, времени и еще массы факторов. Каким бы ты ни был гениальным управленцем и провидцем – одна травма ведущего игрока, и где оно, твое реноме? Сломайся перед драфтом Дюрэнт, а не Оден – и где она, твоя «Оклахома»?

1. Шак и Пенни убрали Джордана и должны были стать великой династией. Краткая история «Орландо» середины 90-х +639

Вообще, идея привезти баскетбол именно в Орландо на тот момент выглядела достаточно спорной. Во-первых, Флорида – царство студенческого футбола вообще и «Флориды Гейторз» в частности. Во-вторых, годом раньше в лиге дебютировала другая команда из Флориды – «Майами Хит»; с учетом первого пункта, наличие двух баскетбольных команд в одном штате казалось явно избыточным. Особенно вспоминая влачивших жалкое существование «Клипперс», которые после переезда франшизы из Сан-Диего в Лос-Анджелес были дальше от зоны плей-офф, чем я от женитьбы на Эм… кхе-кхе, Эмили Блант.

30 самых заплюсованных постов 2023 года

30 самых заминусованных постов 2023 года

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1 комментарий
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Василий, тексты всегда хороши, много шуток, но все по делу и не чувствуется, что текст из за этого становится хуже, а наоборот отлично дополняет его!
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