«Надеюсь, у Месси все получится. Должен же кто-то стать вторым Марадоной». Ваши первые комментарии о будущих легендах
Предсказали переезд Лео к Бекхэму в США еще в 2008-м!
Иногда потенциал великих спортсменов понятен сразу, а иногда им приходится доказывать состоятельность, в том числе в комментариях на Sports.ru. Мы покопались в архивах, чтобы отобрать самые интересные из ранних комментов (в нашей базе сохранено все с 2007 года) о будущих суперзвездах.
Здесь сомневаются в способностях начинающего тренера Пепа Гвардиолы («Вообще не видно тренерской мысли. Он что-нибудь понимает в футболе?»), называют 20-летнего Сидни Кросби хоккейным Бексом («Много пиара из ничего») и даже вангуют переезд Месси в США к Бекхэму («Если сорвется переход в «Зенит»!)
Комменты Sports.ru – как они стали великими
Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle
Связку Погребняк-Месси представили?
Кстати, где оно? давноневидно
вот это я понимаю день рождения)
спасибо!
А, вот., нашёл. Денис Романцов тогда написал текст-колонку:
https://www.sports.ru/football/blogs/3147091.html
По итогу феерил то там Бернарду, он и ушел на повышение по сравнению с Мбаппе, выиграл кучу трофеев в том числе требл, а бегунок как был за пазухой Уокера так и не выбрался оттуда.
Лучший игрок в истории футбола
А фантазия и самовнушение это: "Месси проект ФИФА" , "Месси покупает всех" , "Месси еврей" и тд
Фантазия и самовнушение до добра не доведут, так что придерживайся фактов:)
Известная история, что Барса была готова продать его за 30 лямов в сити не раздумывая. А ведь тогда Сити купил Робиньо за 40. Робиньо, блин, который даже в реале выглядел очень серо для звезды. И Робиньо всего на 3 года старше Месси. А за Месси 30 был явный оверпрайс. И это притом, что за Бензема тем летом просили 25 и это считалось дорого.
Карри в 14 как раз уже был лидером, а через пару лет окончательно оформился в статусе суперзвезды.