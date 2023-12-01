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«Надеюсь, у Месси все получится. Должен же кто-то стать вторым Марадоной». Ваши первые комментарии о будущих легендах

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Предсказали переезд Лео к Бекхэму в США еще в 2008-м!

Иногда потенциал великих спортсменов понятен сразу, а иногда им приходится доказывать состоятельность, в том числе в комментариях на Sports.ru. Мы покопались в архивах, чтобы отобрать самые интересные из ранних комментов (в нашей базе сохранено все с 2007 года) о будущих суперзвездах.

Здесь сомневаются в способностях начинающего тренера Пепа Гвардиолы («Вообще не видно тренерской мысли. Он что-нибудь понимает в футболе?»), называют 20-летнего Сидни Кросби хоккейным Бексом («Много пиара из ничего») и даже вангуют переезд Месси в США к Бекхэму («Если сорвется переход в «Зенит»!)

Комменты Sports.ru – как они стали великими

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle

50 комментариев
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Ну про Месси,странно писать. В 2007-2008 годах он был в тройке ЗМ. На момент написания комментов он уже был суперзвездой и самым перспективным футболистом мира. Тогда и про Роналду надо было комменты показать. А ещё про: Леброна,Карри,Хэмилтона,Феттеля,Ферастапенна. Про Карри вообще смешно было бы. В 2009 никто не думал,что он будет лидером ГСВ и суперзвездой. Даже в 14 году его считали просто хорошим игроком но не более. А сейчас это наверно главная звезда НБА
+42
-1
+41
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Ответ Arthurino
Зенит интересовался Месси? Связку Погребняк-Месси представили?
Огонь и дрова.
+35
0
+35
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Жаль, что на спортсе иногда встречается такие, как ты
+28
-5
+23
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В итоге Месси стал лучшим игроком в истории футбола...
+32
-17
+15
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Хех, помню времена, когда говорили, что Месси никто без ХавИнтьесты. Собственно вчера
+18
-4
+14
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Ответ Заборостроитель
Гвардиола смог удивить Гуса Мэджика одним своим трансфером😏
да, трансфер Чигринского, конечно, удивительным получился
+12
-2
+10
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Зенит интересовался Месси?

Связку Погребняк-Месси представили?
+10
-1
+9
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Ответ несахар
Комментарий скрыт
Ничего себе, а кто был первым? Папа Месси? А вы вторым стали?
+10
-2
+8
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Ответ Moe Joe
Помню в 2007 году смотрел матчи Барсы, потом шел играть в фифу, всегда брал Месси в команду, очень верил в него, даже представить себе не мог, что он станет супер звездой
В 2005 Месси получил голден бой, в 2006 почти регулярно играл в основе Барсы (правда травма в ответке с Челси немного смазала ощущения и он пропустил остаток сезона), в 2007 Месси уже был 3 на ЗМ, в 2008 вторым, так что там сразу был виден колоссальный талант и великая карьера на уровне Марадоны.
+7
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+7
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Ответ Oleg
Еще есть такие персонажи кто это говорит после требла со сборной?)))
Мне кажется, это те же люди, что и 12 лет назад))
+10
-3
+7
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добавили бы ники пользователей, сделавших эти комменты
+7
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Угараю над не сбывшимися комментариями) Но задним умом конечно все умны. Респект тем, кто правильно предсказал
+5
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+5
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На Месси в свое время возлагали большие надежды, но он превзошел все ожидания. Самый титулованный игрок в истории, чемпион мира, 8 ЗМ, 7 игрок года ФИФА, 6 ЗБ, 800+ голов и около 400 ассистов.
+7
-3
+4
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Про Гвардиолу лучше бы добавили комментарии после второго тура ЛаЛиги 08/09 (поражение от Нумансии и ничья не помню с кем). Как тогда Пепа и Лапорту только не поливали. Что было потом все знают)
+4
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+4
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Последний комментарий про Пепа - это должунское творчество??)
Кстати, где оно? давноневидно
+3
0
+3
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Ответ Arthurino
Зенит интересовался Месси? Связку Погребняк-Месси представили?
А ведь Роналду мог играть в Динамо при Федорычеве. Просто представьте соперничество Месси-Роналду пересекается с враждой Динамо и Зенита.
+3
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Помню в 2007 году смотрел матчи Барсы, потом шел играть в фифу, всегда брал Месси в команду, очень верил в него, даже представить себе не мог, что он станет супер звездой
+3
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+2
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Ответ БратДругБорщ
Хех, помню времена, когда говорили, что Месси никто без ХавИнтьесты. Собственно вчера
Это, конечно, огромное преувеличение, но так-то Месси без Иньесты больше ЛЧ не брал
+3
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Ответ Arthurino
Зенит интересовался Месси? Связку Погребняк-Месси представили?
У Месси в 2006м отступные были уже больше,чем у Роналдиньо,так что бред
+2
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Надаль год-два... ну и ещё десяток с лишним)
+2
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сегодня на "спортс" день крутых материалов, без всяких милохиных и хасбиков
вот это я понимаю день рождения)
спасибо!
+2
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Офигенно, люблю рубрику ностальгии!!! Лучшее, что читал за последнее время.
+2
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Про Модрича и "нехватит физики")))))) просто под столом. Чела РЕАЛ ПЕРЕПОДПИСАЛ В 38 ЛЕТ! На моей памяти такого не было никогда
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Ответ БратДругБорщ
Хех, помню времена, когда говорили, что Месси никто без ХавИнтьесты. Собственно вчера
Еще есть такие персонажи кто это говорит после требла со сборной?)))
+7
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Вспоминается материал ( ну запись в блоге скорее, на "Трибуне"): "12 размарадоненных мужчин" (2007 г.). О том, кого за последние годы (на тот момент) из аргентинцев вообще назначали "новым Марадоной" и в ком видели лик и стать Великого. И Месси среди них тоже был. ) Но с надеждой, что у него всё ещё впереди. )

А, вот., нашёл. Денис Романцов тогда написал текст-колонку:
https://www.sports.ru/football/blogs/3147091.html
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Ответ Arthurino
Зенит интересовался Месси? Связку Погребняк-Месси представили?
Это было предложение в ответ на предложение Барселоны о покупке Аршавина за 15 миллионов.
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Типикал здешний комментарий . Ман Сити забил 5 мячей Монако - А это значит, "Мбаппе унижает Сити")
По итогу феерил то там Бернарду, он и ушел на повышение по сравнению с Мбаппе, выиграл кучу трофеев в том числе требл, а бегунок как был за пазухой Уокера так и не выбрался оттуда.
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Ответ Pushka Zotova
Лучшим игроком в истории футбола-это ваши фантазии А вот лучшим пенальтистом в истории на одном ЧМ - это факт) Друзья, придерживайтесь фактов! Фантазии до добра не доведут...
Факты это: ЧМ, 4 ЛЧ, Копа Америка, 44 трофеев, 8 ЗМ, 6 ЗБ, 2 The Best, 4 МВП турнира на уровне сборных, 6 лучший бомбардир ЛЧ, +800 голов, +400 ассистов, 8 Пичичи, 5 лучший плеймейкер года , Golden Boy, Олимпиада и
Лучший игрок в истории футбола

А фантазия и самовнушение это: "Месси проект ФИФА" , "Месси покупает всех" , "Месси еврей" и тд

Фантазия и самовнушение до добра не доведут, так что придерживайся фактов:)
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Ответ Arthurino
Зенит интересовался Месси? Связку Погребняк-Месси представили?
Нет, так как Месси ожидался как замена Погребняку, в паре с Дани.
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Гвардиола смог удивить Гуса Мэджика одним своим трансфером😏
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Ответ БратДругБорщ
Хех, помню времена, когда говорили, что Месси никто без ХавИнтьесты. Собственно вчера
Ну, они были правы. Почти. МСН в общем-то продлили его карьеру.
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Ответ БратДругБорщ
Мне кажется, это те же люди, что и 12 лет назад))
Представляю какое для них наказание триумф Лео на ЧМ)
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Ответ раскаявшийся жиробас
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Откуда ты можешь знать? Сколько матчей Пеле ты смотрел? Наверняка даже в записи поленился ))
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Ответ КобеКириленко
Ну про Месси,странно писать. В 2007-2008 годах он был в тройке ЗМ. На момент написания комментов он уже был суперзвездой и самым перспективным футболистом мира. Тогда и про Роналду надо было комменты показать. А ещё про: Леброна,Карри,Хэмилтона,Феттеля,Ферастапенна. Про Карри вообще смешно было бы. В 2009 никто не думал,что он будет лидером ГСВ и суперзвездой. Даже в 14 году его считали просто хорошим игроком но не более. А сейчас это наверно главная звезда НБА
Это немного не правда. В 2008 он никакой суперзвездой не являлся. Д, им прожужжали уши, к тому моменту, уже пару лет как, но у него были и травмы и невнятная игра. Так что в 2008 он всё ещё был просто перспективным, притом на тот момент были большие вопросы, не загнётся-ли он вот прям сейчас.
Известная история, что Барса была готова продать его за 30 лямов в сити не раздумывая. А ведь тогда Сити купил Робиньо за 40. Робиньо, блин, который даже в реале выглядел очень серо для звезды. И Робиньо всего на 3 года старше Месси. А за Месси 30 был явный оверпрайс. И это притом, что за Бензема тем летом просили 25 и это считалось дорого.

Карри в 14 как раз уже был лидером, а через пару лет окончательно оформился в статусе суперзвезды.
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Класс!)
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Брир,Друри ,Гомес.... скулы свело)
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Ответ раскаявшийся жиробас
да, трансфер Чигринского, конечно, удивительным получился
https://www.youtube.com/watch?v=ZnTDkziQwjo
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Первые комментарии про Холанда посмотреть интересно, там столько веселья, смотря на сегодняшний день)
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А ещё то же самое про Кркича, Фати, да?)
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Про Модрича больше всего поржал)) про физику и Аршавина особенно, хехе
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