«Надеюсь, у Месси все получится. Должен же кто-то стать вторым Марадоной». Ваши первые комментарии о будущих легендах

Предсказали переезд Лео к Бекхэму в США еще в 2008-м!

Иногда потенциал великих спортсменов понятен сразу, а иногда им приходится доказывать состоятельность, в том числе в комментариях на Sports.ru. Мы покопались в архивах, чтобы отобрать самые интересные из ранних комментов (в нашей базе сохранено все с 2007 года) о будущих суперзвездах.

Здесь сомневаются в способностях начинающего тренера Пепа Гвардиолы («Вообще не видно тренерской мысли. Он что-нибудь понимает в футболе?»), называют 20-летнего Сидни Кросби хоккейным Бексом («Много пиара из ничего») и даже вангуют переезд Месси в США к Бекхэму («Если сорвется переход в «Зенит»!)

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle