17 комментариев

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

За 27 лет в клубе шотландец работал с сотней футболистов: собирал и пересобирал легендарные команды. Выбрать 11 лучших из такого количества претендентов очень тяжело.

Сам Алекс Фергюсон не справился – в разных интервью и автобиографиях называл неприкасаемыми только пятерых: Брайана Робсона, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Эрика Кантона и Криштиану Роналду.

Значит, нужно выбирать нам.

Для визуализации (и, возможно, помощи в выборе) вот типовая команда от экс-футболистов «Юнайтед» – собрали мнения Кина, Скоулза, Невилла, Гиггза, Фердинанда и Маты.

•‎ Бывшие игроки «МЮ» в своих сборных обычно игнорируют Кантона и Робсона.

•‎ При этом в команду прокрался чит-код: Роналду играет форварда, хотя при Фергюсоне чаще выходил на фланге.

Экс-футболисты «Юнайтед» выбирали по схеме 4-4-2 – мы соберем так же.

Голосовать можно до 12:00 понедельника (31 июля) . Затем мы подведем итоги голосования, собрав символическую сборную «МЮ» времен сэра Алекса по версии Sports.ru.

Вратарь

Вратарь для команды Фергюсона

• Петер Шмейхель. 398 матчей при Алексе Фергюсоне, 15 трофеев.

• Фабьен Бартез. 139 матчей, 2 трофея.

• Эдвин ван дер Сар. 266 матчей, 11 трофеев.

• Давид Де Хеа. 80 матчей, 2 трофея.

Правый защитник

Правый защитник для команды Фергюсона

• Гари Невилл. 602 матча, 20 трофеев

• Джон О′Ши. 394 матча, 15 трофеев.

• Пол Паркер. 142 матча, 5 трофеев.

Первый центральный защитник

Первый центральный защитник для команды Фергюсона

• Рио Фердинанд. 432 матч, 14 трофеев.

• Гари Паллистер. 416 матчей, 15 трофеев.

• Яп Стам. 127 матчей, 6 трофеев.

• Микаэль Сильвестр. 361 матч, 10 трофеев.

Второй центральный защитник

Второй центральный защитник для команды Фергюсона

• Неманя Видич. 266 матчей, 14 трофеев.

• Стив Брюс. 358 матчей, 12 трофеев.

• Уэс Браун. 362 матча, 13 трофеев.

• Ронни Йонсен. 150 матчей, 8 трофеев.

Левый защитник

Левый защитник для команды Фергюсона

• Денис Ирвин. 516 матчей, 20 трофеев.

• Патрис Эвра. 334 матча, 13 трофеев.

• Фил Невилл. 381 матч, 14 трофеев.

Правый полузащитник

Правый полузащитник для команды Фергюсона

• Дэвид Бекхэм. 394 матча, 12 трофеев.

• Криштиану Роналду. 292 матча, 9 трофеев.

• Андрей Канчельскис. 161 матч, 7 трофеев.

Центральный полузащитник

Центральный полузащитник для команды Фергюсона

• Рой Кин. 478 матчей, 17 трофеев.

• Майкл Кэррик. 319 матчей, 12 трофеев.

• Даррен Флетчер. 312 матчей, 14 трофеев.

И еще один центральный полузащитник

И еще один центральный полузащитник для команды Фергюсона

• Пол Скоулз. 716 матчей, 25 трофеев.

• Брайан Робсон. 167 матчей, 8 трофеев.

• Пол Инс. 267 матчей, 10 матчей.

• Никки Батт. 386 матчей, 15 трофеев.

Левый полузащитник

Левый полузащитник для команды Фергюсона

• Райан Гиггз. 941 матч, 33 трофея.

• Ли Шарп. 237 матчей, 10 трофеев.

• Пак Чжи Сун. 204 матча, 11 трофеев.

Форвард

Форвард для команды Фергюсона

• Эрик Кантона. 185 матчей, 9 трофеев.

• Дуайт Йорк. 152 матча, 6 трофеев.

• Руд ван Нистелрой. 219 матчей, 4 трофея.

• Марк Хьюз. 312 матчей, 10 трофеев.

Второй форвард

Еще форвард для команды Фергюсона

• Уэйн Руни. 402 матча, 12 трофеев.

• Брайан Макклэр. 395 матчей, 14 трофеев.

• Энди Коул. 275 матчей, 11 трофеев.

• Оле-Гуннар Сульшер. 366 матчей, 12 трофеев.

***

Напомним. Голосовать можно до 12:00 понедельника (31 июля). Затем мы подведем итоги голосования, собрав символическую сборную «МЮ» времен сэра Алекса по версии Sports.ru.

Другие тексты сериала:

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Clive Brunskill, Michael Steele, Anton Want, Alex Livesey, Clive Mason, Ross Kinnaird/Allsport