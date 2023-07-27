17 комментариев

Собираем сборную «МЮ» времен сэра Алекса вместе с вами. Вперед!
В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.
За 27 лет в клубе шотландец работал с сотней футболистов: собирал и пересобирал легендарные команды. Выбрать 11 лучших из такого количества претендентов очень тяжело.
Сам Алекс Фергюсон не справился – в разных интервью и автобиографиях называл неприкасаемыми только пятерых: Брайана Робсона, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Эрика Кантона и Криштиану Роналду.
Значит, нужно выбирать нам.
Для визуализации (и, возможно, помощи в выборе) вот типовая команда от экс-футболистов «Юнайтед» – собрали мнения Кина, Скоулза, Невилла, Гиггза, Фердинанда и Маты.
• Бывшие игроки «МЮ» в своих сборных обычно игнорируют Кантона и Робсона.
• При этом в команду прокрался чит-код: Роналду играет форварда, хотя при Фергюсоне чаще выходил на фланге.
Экс-футболисты «Юнайтед» выбирали по схеме 4-4-2 – мы соберем так же.
Голосовать можно до 12:00 понедельника (31 июля). Затем мы подведем итоги голосования, собрав символическую сборную «МЮ» времен сэра Алекса по версии Sports.ru.
Вратарь
• Петер Шмейхель. 398 матчей при Алексе Фергюсоне, 15 трофеев.
• Фабьен Бартез. 139 матчей, 2 трофея.
• Эдвин ван дер Сар. 266 матчей, 11 трофеев.
• Давид Де Хеа. 80 матчей, 2 трофея.
Правый защитник
Правый защитник для команды Фергюсона
• Гари Невилл. 602 матча, 20 трофеев
• Джон О′Ши. 394 матча, 15 трофеев.
• Пол Паркер. 142 матча, 5 трофеев.
Первый центральный защитник
Первый центральный защитник для команды Фергюсона
• Рио Фердинанд. 432 матч, 14 трофеев.
• Гари Паллистер. 416 матчей, 15 трофеев.
• Яп Стам. 127 матчей, 6 трофеев.
• Микаэль Сильвестр. 361 матч, 10 трофеев.
Второй центральный защитник
Второй центральный защитник для команды Фергюсона
• Неманя Видич. 266 матчей, 14 трофеев.
• Стив Брюс. 358 матчей, 12 трофеев.
• Уэс Браун. 362 матча, 13 трофеев.
• Ронни Йонсен. 150 матчей, 8 трофеев.
Левый защитник
Левый защитник для команды Фергюсона
• Денис Ирвин. 516 матчей, 20 трофеев.
• Патрис Эвра. 334 матча, 13 трофеев.
• Фил Невилл. 381 матч, 14 трофеев.
Правый полузащитник
Правый полузащитник для команды Фергюсона
• Дэвид Бекхэм. 394 матча, 12 трофеев.
• Криштиану Роналду. 292 матча, 9 трофеев.
• Андрей Канчельскис. 161 матч, 7 трофеев.
Центральный полузащитник
Центральный полузащитник для команды Фергюсона
• Рой Кин. 478 матчей, 17 трофеев.
• Майкл Кэррик. 319 матчей, 12 трофеев.
• Даррен Флетчер. 312 матчей, 14 трофеев.
И еще один центральный полузащитник
И еще один центральный полузащитник для команды Фергюсона
• Пол Скоулз. 716 матчей, 25 трофеев.
• Брайан Робсон. 167 матчей, 8 трофеев.
• Пол Инс. 267 матчей, 10 матчей.
• Никки Батт. 386 матчей, 15 трофеев.
Левый полузащитник
Левый полузащитник для команды Фергюсона
• Райан Гиггз. 941 матч, 33 трофея.
• Ли Шарп. 237 матчей, 10 трофеев.
• Пак Чжи Сун. 204 матча, 11 трофеев.
Форвард
• Эрик Кантона. 185 матчей, 9 трофеев.
• Дуайт Йорк. 152 матча, 6 трофеев.
• Руд ван Нистелрой. 219 матчей, 4 трофея.
• Марк Хьюз. 312 матчей, 10 трофеев.
Второй форвард
Еще форвард для команды Фергюсона
• Уэйн Руни. 402 матча, 12 трофеев.
• Брайан Макклэр. 395 матчей, 14 трофеев.
• Энди Коул. 275 матчей, 11 трофеев.
• Оле-Гуннар Сульшер. 366 матчей, 12 трофеев.
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Напомним. Голосовать можно до 12:00 понедельника (31 июля). Затем мы подведем итоги голосования, собрав символическую сборную «МЮ» времен сэра Алекса по версии Sports.ru.
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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Clive Brunskill, Michael Steele, Anton Want, Alex Livesey, Clive Mason, Ross Kinnaird/Allsport
При одной расстановке пара форвардо это Руни - ван Нистелрой (но без Бэкхема), при другой Коул-Йорк (с Бекхемом), при третьей вообще Тевез-Руни-Роналду (это было почти идеально).
В общем тут не всё так однозначно
Рафаэль провел в Юнайтед на несколько сезонов больше чем Пол Пракер, но в список не попал.
Джон не правый защитник.