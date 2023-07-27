17 комментариев

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Собираем сборную «МЮ» времен сэра Алекса вместе с вами. Вперед!

Алекс Фергюсон Алекс Фергюсон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Футбол Футбол

В конце сезона-2012/13 «Манчестер Юнайтед» попрощался с легендой: сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера спустя 27 лет. Этот пост – часть сериала, который зафиксирует 10 лет «МЮ» после Фергюсона – и величие самого сэра Алекса.

За 27 лет в клубе шотландец работал с сотней футболистов: собирал и пересобирал легендарные команды. Выбрать 11 лучших из такого количества претендентов очень тяжело.

Сам Алекс Фергюсон не справился – в разных интервью и автобиографиях называл неприкасаемыми только пятерых: Брайана Робсона, Райана Гиггза, Пола Скоулза, Эрика Кантона и Криштиану Роналду.

Значит, нужно выбирать нам.

Для визуализации (и, возможно, помощи в выборе) вот типовая команда от экс-футболистов «Юнайтед» – собрали мнения Кина, Скоулза, Невилла, Гиггза, Фердинанда и Маты.

•‎ Бывшие игроки «МЮ» в своих сборных обычно игнорируют Кантона и Робсона.

•‎ При этом в команду прокрался чит-код: Роналду играет форварда, хотя при Фергюсоне чаще выходил на фланге.

Экс-футболисты «Юнайтед» выбирали по схеме 4-4-2 – мы соберем так же.

Голосовать можно до 12:00 понедельника (31 июля). Затем мы подведем итоги голосования, собрав символическую сборную «МЮ» времен сэра Алекса по версии Sports.ru.

Вратарь

Вратарь для команды Фергюсона

• Петер Шмейхель. 398 матчей при Алексе Фергюсоне, 15 трофеев.

• Фабьен Бартез. 139 матчей, 2 трофея.

• Эдвин ван дер Сар. 266 матчей, 11 трофеев.

• Давид Де Хеа. 80 матчей, 2 трофея.

Правый защитник

Правый защитник для команды Фергюсона

• Гари Невилл. 602 матча, 20 трофеев

• Джон О′Ши. 394 матча, 15 трофеев.

• Пол Паркер. 142 матча, 5 трофеев.

Первый центральный защитник

Первый центральный защитник для команды Фергюсона

• Рио Фердинанд. 432 матч, 14 трофеев.

• Гари Паллистер. 416 матчей, 15 трофеев.

• Яп Стам. 127 матчей, 6 трофеев.

• Микаэль Сильвестр. 361 матч, 10 трофеев.

Второй центральный защитник

Второй центральный защитник для команды Фергюсона

• Неманя Видич. 266 матчей, 14 трофеев.

• Стив Брюс. 358 матчей, 12 трофеев.

• Уэс Браун. 362 матча, 13 трофеев.

• Ронни Йонсен. 150 матчей, 8 трофеев.

Левый защитник

Левый защитник для команды Фергюсона

• Денис Ирвин. 516 матчей, 20 трофеев.

• Патрис Эвра. 334 матча, 13 трофеев.

• Фил Невилл. 381 матч, 14 трофеев.

Правый полузащитник

Правый полузащитник для команды Фергюсона

• Дэвид Бекхэм. 394 матча, 12 трофеев.

• Криштиану Роналду. 292 матча, 9 трофеев.

• Андрей Канчельскис. 161 матч, 7 трофеев.

Центральный полузащитник

Центральный полузащитник для команды Фергюсона

• Рой Кин. 478 матчей, 17 трофеев.

• Майкл Кэррик. 319 матчей, 12 трофеев.

• Даррен Флетчер. 312 матчей, 14 трофеев.

И еще один центральный полузащитник

И еще один центральный полузащитник для команды Фергюсона

• Пол Скоулз. 716 матчей, 25 трофеев.

• Брайан Робсон. 167 матчей, 8 трофеев.

• Пол Инс. 267 матчей, 10 матчей.

• Никки Батт. 386 матчей, 15 трофеев.

Левый полузащитник

Левый полузащитник для команды Фергюсона

• Райан Гиггз. 941 матч, 33 трофея.

• Ли Шарп. 237 матчей, 10 трофеев.

• Пак Чжи Сун. 204 матча, 11 трофеев.

Форвард

Форвард для команды Фергюсона

• Эрик Кантона. 185 матчей, 9 трофеев.

• Дуайт Йорк. 152 матча, 6 трофеев.

• Руд ван Нистелрой. 219 матчей, 4 трофея.

• Марк Хьюз. 312 матчей, 10 трофеев.

Второй форвард

Еще форвард для команды Фергюсона

• Уэйн Руни. 402 матча, 12 трофеев.

• Брайан Макклэр. 395 матчей, 14 трофеев.

• Энди Коул. 275 матчей, 11 трофеев.

• Оле-Гуннар Сульшер. 366 матчей, 12 трофеев.

***

Напомним. Голосовать можно до 12:00 понедельника (31 июля). Затем мы подведем итоги голосования, собрав символическую сборную «МЮ» времен сэра Алекса по версии Sports.ru.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill/Allsport, Clive Brunskill, Michael Steele, Anton Want, Alex Livesey, Clive Mason, Ross Kinnaird/Allsport

17 комментариев

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Pasha Giggz
Ну Роналду справа замариновали под Бекхэмом при таком раскладе)
+17
0
+17
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НеоКрот
Бекс или Криш сложный выбор + вратари. Остальные позиции практически однозначный выбор
+2
0
+2
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trav
Ответ НеоКрот
Бекс или Криш сложный выбор + вратари. Остальные позиции практически однозначный выбор
Бекс для Маню примерно в миллиард раз важней и легендарней чем наёмник из Португалии
+2
0
+2
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JAV-URARTU-ARARAT
Как же без Эрика Контана , еще бы добавил Энди Коула !!!!
+1
0
+1
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Tun
Вопросы только по паре позиции, остальные определены ещё 10+ лет назад. Просто напомню: Гарри, Бэкс, Скоулз, Гиггз - собственные воспитанники
+1
0
+1
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МТБ
Странно ставить только 4-4-2. Играли и 4-3-3 и даймон и чего только не играли. При одних расстановках прекрасен как опорник Кин, при других я не глядя поставлю Кэррика (к Флетчеру с большим уважением, но Кэррик просто вывез, а Даррен нет, здоровье подвело).
При одной расстановке пара форвардо это Руни - ван Нистелрой (но без Бэкхема), при другой Коул-Йорк (с Бекхемом), при третьей вообще Тевез-Руни-Роналду (это было почти идеально).

В общем тут не всё так однозначно
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Vladimir Sokolov
Рой Кент, конечно!
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Nurzhan
Ответ Кайыргали Юнусов
эм Роналду шутка да
нет он тогда с права играл
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JENNINGS
Ван дер Сар, Невилл, Фердинанд, Видич, Эвра, Роналду, Кэррик, Скоулз, Гиггз, Кантона, Руни
+1
-1
0
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BAGRAM-1989
МЮ. ДРИМ ТИМ. Наша версия. Ван дер Сар, Стам-Фердинанд-Видич. Робсон-Скоулз-Бекхэм-Кантона, Хьюз-Ван Перси-Ван Нистелрой.
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ɔculpa
Шмейхель или Сар, Бекс или Рон –тут нормальная интрига, ну и из форвардов можно повыбирать, остальные позиции очевидны. Стам, конечно, топ-игрок, но понятно, что Рио будет первым. А на других позициях всё ещё очевиднее.
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MS-13
"Правый защитник для команды Фергюсона"
Рафаэль провел в Юнайтед на несколько сезонов больше чем Пол Пракер, но в список не попал.
Джон не правый защитник.
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tverd1
Вообще некорректный опрос. И так понятно что победят те кто был в составе в 99-м. Лучше Видича и Рио защитников в эпоху Фергюсона не было. А нападающие Рууд и Руни. Между Бэкхемом и Роналду трудно выбрать и лично я ткнул в Канчельскиса.
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Max Semenik
Ответ Pasha Giggz
Ну Роналду справа замариновали под Бекхэмом при таком раскладе)
Ну да, распределили игроков под нужный ответ.
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Руслан Копылов
Ответ JAV-URARTU-ARARAT
Как же без Эрика Контана , еще бы добавил Энди Коула !!!!
Но они оба есть в опросах. Но да, всех добавить в команду не получится)
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Oldfan11
Ответ НеоКрот
Бекс или Криш сложный выбор + вратари. Остальные позиции практически однозначный выбор
Еще Руд или Эрик, тоже сложно
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