21 комментарий

За что все любят сэра Алекса Фергюсона? Делитесь в комментариях!
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10 лет назад завершилась эпоха – из футбола ушел легендарный сэр Алекс Фергюсон. Ушел красиво, приведя «Манчестер Юнайтед» к очередному титулу.
Кажется, что к этому моменту у шотландца вообще не осталось хейтеров: он заслужил уважение даже от самых принципиальных соперников.
Ранний Моуринью, который с большим рвением ввязывался в перепалки с каждым из конкурентов, к Фергюсону проявлял особый пиетет: «Он вдохновлял меня. Я всегда был уверен в том, что он стал одной из главных причин, почему я поехал в Англию и возглавил «Челси». Его любовь к футболу заразительна, он – эталон для любого тренера, желающего добиться успеха. Когда вы говорите о сэре Алексе, две вещи обязательно упомянете: он уникальный, он успешный».
А вот мнение Арсена Венгера, подарившего на пару с Фергюсоном главное противостояние той эпохи: «Он демонстрирует потрясающую стабильность, требующую особых тренерских качеств и особого предназначения, поэтому заслуживает безграничного уважения».
Давайте порассуждаем подробнее: за что все так любят сэра Алекса?
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«Три года оправданий – и все еще дерьмо. Пока, Ферги». В 1989-м фаны «МЮ» жаждали отставки Фергюсона
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey
Эти клубы связывает незримая нить, сотканная десятилетиями. И важной частью этой связи всегда оставался невероятный и по-своему уникальный сэр Алекс Фергюсон. Тренер с большой буквы, чье имя отныне и навеки будет нарицательным для профессии. Золотая эпоха Манчестер Юнайтед и Ювентус держится на двух друзьях: Фегрюсоне и Липпи. Называя друг друга чуть ли не братьями, тренеры часто были вынуждены соперничать на футбольном поле. И именно Фергюсону принадлежат те важнейшие для меня слова, ставшие гарантом качества выбранного лично мною клуба для поддержки:
«Ювентус» был примером для моего «Манчестер Юнайтед». Я показал своим игрокам видеозаписи игр команды Липпи и сказал: не смотрите ни на тактику, ни на технику, у нас это тоже есть; вы должны увидеть их волю к победе.
В финале Лиги чемпионов против Баварии, несмотря на фаворитизм немцев, я отдал всю душу, болея за англичан. До последнего верилось, что увиденное непотребство в 90 минут длиной - это лишь выступление конферансье перед основным представлением. Так оно и вышло. Фергюсон показал, как характер превалирует над качеством, даже если для этого отведено каких-то 5 минут.
Не секрет, что символ туринцев Алессандро Дель Пьеро на протяжении многих лет был объектом желаний сэра Алекса Фергюсона для усиления и без того могучей команды. И вновь для меня, как для фаната, воля тренера Манчестер Юнайтед стала своеобразным подкреплением известного постулата о том, насколько легенда Юве верна своей альма матер:
«После того, как Италия выиграла чемпионат мира в 2006 году, а «Ювентус» вылетел во второй дивизион, я был уверен, что он покинет «Ювентус», такой игрок, как он, не играет во втором дивизионе. После моего предложения, его ответ был шокирующим, он сказал мне: Сэр, вы говорили со мной раньше, я вас очень уважаю, но «Ювентус» сильно страдает, и мой долг — оставаться здесь, у «Ювентуса» проблемы, я капитан команды, вы ожидаете, что я их покину?
Ферги-тайм вошел в историю как демонстрация преимущества менталитета на физическим превосходством. Пресловутые последние минуты, когда МЮ внезапно включался в игру в невиданном доселе неистовстве и сметал соперника, уже праздновавшего победу, для всех нас стали чем-то уже привычным и понятным. Любая победа, добытая схожим образом, неизменно напоминает нам Манчестер Юнайтед. И это - заслуга Алекса Фергюсона.
Несмотря на сезон, титулы, поражения, физические спады, МЮ под предводительством своего будто бы вечного тренера всегда являл собой силу, с которой необходимо считаться. Я счастлив, что застал эту эпоху, видел грандиозные сражения с разным исходом, и меня, равно как и всех, постигла грусть в момент завершения этой эры. Мировой футбол изменился, и эта черта проведена карьерой великого тренера, постоянно жующего жвачку и меняющего игру под себя.
Спасибо, сэр Алекс Фергюсон.
Фергюсон умел работать даже с такими психами, как Кантона и Рой Кин. Они могли стать кошмаром для своей
же команды, но в МЮ они были вожаками и лидерами. И хотя с тем же Кином в итоге разругались, этому предшествовали десяток успешных сезонов, в которых он все делал для клуба.
Фергюсон умел признавать ошибки и учиться на них. Жалел в автобиографии, что убрал Стама из клуба. Промучался с непонятными вратарями - в итоге подписал ван дер Сара.
Фергюсон вел психологические битвы задолго до Маура. Все эти ферги-таймы, комментарии в прессе, давление на соперника.
Благодаря ему МЮ обрел такую мощь, что даже десятилетие с тухлыми глейзерами, пешеходами-ходьбами, тренерами-физруками не уничтожили клуб. Барселона сумела все профукать за какие-то пять лет. Фундамент, построенный Ферги, до сих пор стоит и дает клубу шанс за шансом взяться за ум.