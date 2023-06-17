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За что все любят сэра Алекса Фергюсона? Делитесь в комментариях!

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10 лет назад завершилась эпоха – из футбола ушел легендарный сэр Алекс Фергюсон. Ушел красиво, приведя «Манчестер Юнайтед» к очередному титулу.

Кажется, что к этому моменту у шотландца вообще не осталось хейтеров: он заслужил уважение даже от самых принципиальных соперников.

Ранний Моуринью, который с большим рвением ввязывался в перепалки с каждым из конкурентов, к Фергюсону проявлял особый пиетет: «Он вдохновлял меня. Я всегда был уверен в том, что он стал одной из главных причин, почему я поехал в Англию и возглавил «Челси». Его любовь к футболу заразительна, он – эталон для любого тренера, желающего добиться успеха. Когда вы говорите о сэре Алексе, две вещи обязательно упомянете: он уникальный, он успешный».

А вот мнение Арсена Венгера, подарившего на пару с Фергюсоном главное противостояние той эпохи: «Он демонстрирует потрясающую стабильность, требующую особых тренерских качеств и особого предназначения, поэтому заслуживает безграничного уважения».

Давайте порассуждаем подробнее: за что все так любят сэра Алекса?

Поделитесь в комментариях вашим мнением или личным воспоминанием по теме, а мы выберем лучшее и опубликуем отдельным постом!

«Три года оправданий – и все еще дерьмо. Пока, Ферги». В 1989-м фаны «МЮ» жаждали отставки Фергюсона

Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey

21 комментарий

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Harry Hole
Так как являюсь страстным поклонником Ювентуса с самого детства, доводилось мне часто наблюдать столкновения двух великих клубов в рамках Лиги Чемпионов. И всегда оставалось чувство легкой недосказанности. Ни разу не удавалось сказать после очередного сражения, кто же действительно сильнее?

Эти клубы связывает незримая нить, сотканная десятилетиями. И важной частью этой связи всегда оставался невероятный и по-своему уникальный сэр Алекс Фергюсон. Тренер с большой буквы, чье имя отныне и навеки будет нарицательным для профессии. Золотая эпоха Манчестер Юнайтед и Ювентус держится на двух друзьях: Фегрюсоне и Липпи. Называя друг друга чуть ли не братьями, тренеры часто были вынуждены соперничать на футбольном поле. И именно Фергюсону принадлежат те важнейшие для меня слова, ставшие гарантом качества выбранного лично мною клуба для поддержки:

«Ювентус» был примером для моего «Манчестер Юнайтед». Я показал своим игрокам видеозаписи игр команды Липпи и сказал: не смотрите ни на тактику, ни на технику, у нас это тоже есть; вы должны увидеть их волю к победе.

В финале Лиги чемпионов против Баварии, несмотря на фаворитизм немцев, я отдал всю душу, болея за англичан. До последнего верилось, что увиденное непотребство в 90 минут длиной - это лишь выступление конферансье перед основным представлением. Так оно и вышло. Фергюсон показал, как характер превалирует над качеством, даже если для этого отведено каких-то 5 минут.

Не секрет, что символ туринцев Алессандро Дель Пьеро на протяжении многих лет был объектом желаний сэра Алекса Фергюсона для усиления и без того могучей команды. И вновь для меня, как для фаната, воля тренера Манчестер Юнайтед стала своеобразным подкреплением известного постулата о том, насколько легенда Юве верна своей альма матер:

«После того, как Италия выиграла чемпионат мира в 2006 году, а «Ювентус» вылетел во второй дивизион, я был уверен, что он покинет «Ювентус», такой игрок, как он, не играет во втором дивизионе. После моего предложения, его ответ был шокирующим, он сказал мне: Сэр, вы говорили со мной раньше, я вас очень уважаю, но «Ювентус» сильно страдает, и мой долг — оставаться здесь, у «Ювентуса» проблемы, я капитан команды, вы ожидаете, что я их покину?

Ферги-тайм вошел в историю как демонстрация преимущества менталитета на физическим превосходством. Пресловутые последние минуты, когда МЮ внезапно включался в игру в невиданном доселе неистовстве и сметал соперника, уже праздновавшего победу, для всех нас стали чем-то уже привычным и понятным. Любая победа, добытая схожим образом, неизменно напоминает нам Манчестер Юнайтед. И это - заслуга Алекса Фергюсона.

Несмотря на сезон, титулы, поражения, физические спады, МЮ под предводительством своего будто бы вечного тренера всегда являл собой силу, с которой необходимо считаться. Я счастлив, что застал эту эпоху, видел грандиозные сражения с разным исходом, и меня, равно как и всех, постигла грусть в момент завершения этой эры. Мировой футбол изменился, и эта черта проведена карьерой великого тренера, постоянно жующего жвачку и меняющего игру под себя.

Спасибо, сэр Алекс Фергюсон.
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Azizbek Jamalov
За то что: СЭР. Майнинг гейм. Тренер всегда выше игрока. Жвачка. 3 полноценных поколения. Первый требл в апл. Ферги тайм. Фен. И ещё много чего...
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KikiMusampa14
Фергюсон умел строить великие команды, и умел перестраивать их, когда время приходило. Вот недавно была новость, что ушел менеджер Голден Стэйта - не смог сломать команду, которую сам же построил, и которая еще недавно была лучшей, чтобы начать новый этап. Ферги делал это не раз.
Фергюсон умел работать даже с такими психами, как Кантона и Рой Кин. Они могли стать кошмаром для своей
же команды, но в МЮ они были вожаками и лидерами. И хотя с тем же Кином в итоге разругались, этому предшествовали десяток успешных сезонов, в которых он все делал для клуба.
Фергюсон умел признавать ошибки и учиться на них. Жалел в автобиографии, что убрал Стама из клуба. Промучался с непонятными вратарями - в итоге подписал ван дер Сара.
Фергюсон вел психологические битвы задолго до Маура. Все эти ферги-таймы, комментарии в прессе, давление на соперника.
Благодаря ему МЮ обрел такую мощь, что даже десятилетие с тухлыми глейзерами, пешеходами-ходьбами, тренерами-физруками не уничтожили клуб. Барселона сумела все профукать за какие-то пять лет. Фундамент, построенный Ферги, до сих пор стоит и дает клубу шанс за шансом взяться за ум.
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Spartakkmk
Классный тренер. Одно из: за бутсу прилетевшую Бекхэму.
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Тёма Голубицкий
Бутца в щи Бэксу) Не то чтобы не люблю Бэкхема, но сама история - огонь)
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Евгений Вырныгаев
Ответ Berbatov09
Режим берсерка, если другими словами.
странно, не считая Кина, МЮ никогда не был жесткой командой или скорее с репутацией жёсткой команды как, например, Атлетико. В МЮ далеко не хлюпики играли, но жесткость скорее в психологии проявлялась, а не в манере игры
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Berbatov09
Ответ Евгений Вырныгаев
что такое фен? Друг из Петербурга спрашивает
Режим берсерка, если другими словами.
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Vlad K
Сэр Алекс единственный тренер, который пришел в кризисную команду и сделал её гегемоном. Выигрывал и ставил игру с абсолютно разными игроками и составом ( будь то хорошие покупки, игроки из академии или перспективные новички, которые со временем выростали в мировых звезд) Тренер, который вложил всего себя в МЮ и в горе и в радости. Настоящий пример как должен развиваться клуб, не меняя тренеров так часто как сейчас это бывает.Харизма, характер, ферги тайм конечно же и много еще всего. Памятник при жизни, легенда навсегда.
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Вадим Слуцкий
Не все любят. Нет людей, которых все любят. Бекхэм, например, его не слишком любит. Не очень любит его Рой Кин. Да и он Кина не сильно любит. И других таких много.
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Berbatov09
Ответ Евгений Вырныгаев
странно, не считая Кина, МЮ никогда не был жесткой командой или скорее с репутацией жёсткой команды как, например, Атлетико. В МЮ далеко не хлюпики играли, но жесткость скорее в психологии проявлялась, а не в манере игры
Ну, речь про САФа конкретно. Он когда срывался, становился красный весь и орал во всю глотку. Потому и фен :)
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Спартак Уокер
Потому что он великий
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modano23
За честность. Если что не так, бутсой по морде и на х… из клуба. Сейчас такого нет)
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aya
Лучший менеджер в футболе, именно менеджер, люблю его как родного!)) Долгих лет, сэр Алекс!!!
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Felp
За взаимную судейскую любовь
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Azamat Kaz
Фен 😁😁😁 чего не хватает многим нынешним тренерам
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Ёшимин Бональдо
За то, что устраивал ад со своими дьяволами, на протяжении долгих лет
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sardorbek abduganiyev
За преданность! Когда сер Алекс был на своем пике думаю многие хотели видеть во главе своего клуба именно сера Алекса Фергюсонона. Но никакие деньги или ещё что-то не интересовал этого человека кроме Мю. Вот почему я очень сильно уважаю сера Алекса Фергюсонна!!))
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