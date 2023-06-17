21 комментарий

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10 лет назад завершилась эпоха – из футбола ушел легендарный сэр Алекс Фергюсон. Ушел красиво, приведя «Манчестер Юнайтед» к очередному титулу.

Кажется, что к этому моменту у шотландца вообще не осталось хейтеров: он заслужил уважение даже от самых принципиальных соперников.

Ранний Моуринью, который с большим рвением ввязывался в перепалки с каждым из конкурентов, к Фергюсону проявлял особый пиетет: «Он вдохновлял меня. Я всегда был уверен в том, что он стал одной из главных причин, почему я поехал в Англию и возглавил «Челси». Его любовь к футболу заразительна, он – эталон для любого тренера, желающего добиться успеха. Когда вы говорите о сэре Алексе, две вещи обязательно упомянете: он уникальный, он успешный».

А вот мнение Арсена Венгера, подарившего на пару с Фергюсоном главное противостояние той эпохи: «Он демонстрирует потрясающую стабильность, требующую особых тренерских качеств и особого предназначения, поэтому заслуживает безграничного уважения».

Давайте порассуждаем подробнее: за что все так любят сэра Алекса?

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey