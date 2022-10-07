Сотрудники Sports.ru рассказывают о своих коллекциях Panini. Делитесь и вы – лучшая история получит альбом к ЧМ-22

Конкурс с привкусом ностальгии.

В конце августа Panini выпустил очередной альбом наклеек к чемпионату мира. Эта новость могла пройти мимо вас, но дети Лео Месси все исправили.

В сети завирусилось фото, как Тиаго обирает наклейки. А Матео даже вытащил карточку папы.

Глядя на радостные лица ребят, захотелось спросить у сотрудников Sports.ru: а как вы собирали Panini?

Денис Лагутин, на Sports.ru отвечает за медиафутбол

У меня сразу несколько историй про альбомы. Во-первых, своего любимого футболиста и клуб я выбрал благодаря альбому с наклейками Евро-96.

Только начинал интересоваться футболом, мало кого знал, листал альбом с пустыми прямоугольниками, палил стату в выступлениях за сборную, и не нашел ничего лучше, чем начать топить за самого топового тезку в альбоме – Бергкампа и его «Арсенал». А потом уже, разобравшись, понял, насколько я попал со своим выбором.

Дальше что я только не коллекционировал – и не только Panini. Всем седьмым классом (97-98 гг) собирали альбом с наклейками НБА. Как раз НБА по РТР по четвергам с Гомельским, фильм «Спейс джем», все дела.

В общем, никто не собрал целиком, но приблизились максимально – по 1-2 наклейки не хватало. И вот последние наклейки я выменивал на бутерброды, которые мне давали с собой в школу. Точно помню, что Ника Ван Экселя так заполучил и был доволен сделкой.

А вот Джордана даже на два бутера выменять не удалось, так и остался одним из двух пустых прямоугольников. Вторым был половинка Люка Лонгли из центрального разворота про 72-10 «Буллз».

Руслан Копылов, редакция

В детстве денег на покупку дорогих наклеек не было – поэтому жил без Panini. Компенсирую сейчас: купил себе альбом FIFA 22 и потихоньку собираю. Составы на начало года (Нерес в «Аяксе», Гринвуд еще не забанен), но я ни о чем не жалею.

Оказывается, можно купить полный комплект сразу: альбом и все наклейки в пакетиках. Но в этом нет души. Поэтому 32-летний мальчик ходит в магазин детских игрушек каждую неделю и покупает по паре пакетов. Эмоций – море, и хочется продолжать.

Правда, мозг подкидывает теории заговора от производителя: из «Юнайтед» и «ПСЖ» выпали буквально по 2 карточки, зато есть вот такой «Реал».

Никита Фалимонов, соцредакция

Мое первое и единственное пересечение с Panini – весна-2008, за несколько месяцев до лучшего турнира в истории сборной России.

Помню как сейчас: для полной коллекции не собрал +- 5 штук. На всю жизнь запомню Яна Веннегора оф Хесселинка – он так мне и не попался. Вернее, попался, но я так и не успел наклеить его в журнал. Виной тому парень из другой школы, который (как я позже выяснил) во время футбольной тренировки позаимствовал из моего портфеля целую стопку повторок, в которой был мощный форвард сборной Нидерландов.

Страсть к наклейкам тогда охватила не только меня, но и почти половину класса – даже тех, кто особо никогда не увлекался футболом. Быстро наладился обменный процесс, в котором за 5-6 редких серебряных карточек с логотипами сборных или гербами городов можно было получить такого желанного, но совсем не редкого кипера сборной Турции Волкана Демиреля.

Как и все школьники в то время, покупка заветных пакетиков с наклейками осуществлялась на сэкономленные деньги – чаще всего предназначавшиеся для обеда.

Рядом со школой как раз было два места, где продавались наклейки: ларек «Роспечати» (там один пакетик стоил 18 рублей) или же почти незаметное подвальное помещение с газетами и журналами – там пакетики продавались по 11, но очень быстро заканчивались. Особый шарм был в покупке сразу 10-15 пакетиков за раз – так мне везло не часто, но ощущения в эти моменты было мало с чем сравнить.

Страсти по Panini закончились на удивление быстро (по крайней мере у меня). Так и не собрав полную коллекцию даже после Евро, я забросил журнал и периодически доставал его только для ностальгии. Были незначительные попытки начать все заново – к осени-2008 вышел журнал к новому сезону ЛЧ – но меня и большинство друзей-одноклассников он почти не заинтересовал. Все-таки трудно радоваться наклейкам с игроками ЧФР и «Анортосиса» (не в обиду им), когда еще недавно ты наклеивал Аршавина, Роналду и Яна Венегоора оф Хесселинка .

Андрей Васильев, редакция

Я давно не собирал никакие альбомы, поэтому для меня это развлечение осталось признаком детства.

Пару лет назад здесь, когда мы ностальгировали по влюбившим в футбол матчам, я уже вспоминал журнал к ЧМ-98 с Хосе Луисом Чилавертом и Полом Шолсом, но тогда в шесть-семь лет мне просто время от времени пакетики покупали родители, а менялись мы только с одним другом.

Главным хитом в школе внезапно стал необычный альбом по отборочному турниру к ЧМ-2006 – собирать его вдруг стали даже те, кто футболом интересовался очень по касательной. Только в моем классе – человек десять.

Обмены и предварительные договоренности о них (конечно, с обломами, когда кто-то успевал перехватить нужную наклейку, потому что предлагал что-то более выгодное) напоминали дедлайн в НБА. Нам было по 13-14 лет – это уже не сделки шестилетних, за нужного кому-нибудь игрока вполне легко удавалось выторговать две-три штуки. А еще можно было наклейки продавать.

Не помню, столько у нас тогда стоил один пакетик, но рыночной ценой за один стикер был рубль. В какой-то момент у меня повторкой оказалась одна очень востребованная – мексиканский полузащитник Куаутемок Бланко (вы знали, что он после карьеры стал губернатором штата?) Продал ее за два рубля – считал, что провернул идеальную сделку.

Правда, собрать альбом до конца все же не получилось – наши не вышли на чемпионат мира, интерес у большинства случайных коллекционеров пропал, а чтобы найти все недостающее, не хватило бы бюджета даже после нескольких двухрублевых продаж.

Филипп Буравцов, маркетинг

Знакомство с возможностью собирать наклейки игроков произошло на легендарном для российской сборной Евро-2008, я был еще совсем ребенком и лепил их крайне неуклюже. Собрал около 120 штук и спустя время все же понял, что первый блин, действительно, комом.

Второй альбом появился перед началом Лиги чемпионов-2009/2010, и я поставил себе цель собрать абсолютно все наклейки. Мне почти удалось: из 564 наклеек я собрал 560. Одной из 4 недостающих была наклейка Эдина Джеко, феерившего в «Вольфсбурге». Пусть это глупо, но с того времени недолюбливаю боснийца: его наклейка, в том числе, не дала собрать альбом целиком.

Но как фанат российского футбола (сейчас звучит как детская травма) я считал главным матчем того сезона легендарную победу «Рубина» на «Камп Ноу». И вот тут все герои на месте.

После этого сезона из года в год продолжал собирать альбомы ЛЧ, но уже не с такой страстью. Евро-2012 на какое-то время возродил прежние эмоции. Знакомый родителей привез из Киева альбом и несколько блоков наклеек – ребенок был счастлив.

Их хватило, чтобы собрать примерно половину альбома, а дальше я во второй раз решил попробовать собрать альбом целиком. Но и в этот раз потерпел фиаско – не хватило все тех же 4 наклеек…

К счастью, Эдин Джеко не играл на том Евро – иначе, уверен, недостающих наклеек было бы пять.

В альбоме к Евро впервые увидел прилагающийся постер с главными звездами, хотя бы его собрал целиком.

Дальше интересы менялись, в какой-то момент я совершенно не следил за футболом и сезона три смотрел только один матч – финал ЛЧ.

Несколько лет назад подумал подождать какое-то время и продать за хорошую сумму альбомы и миллионы «повторок». Но сейчас, перелистывая впервые за 5-6 лет, понимаю, что это невозможно. В них столько воспоминаний, а воспоминания не продаются – они бесценны.

А теперь конкурс!

У нас есть альбом Panini к чемпионату мира в Катаре и 20 пакетиков с наклейками – и мы очень хотим подарить их вам!

Делитесь в комментариях своими историями о Panini – автор лучшей получит порцию счастья. Голодали в школе или делали домашку за деньги, чтобы купить лишний пакетик? Собирали с папой или братом? Тоже ненавидите форвардов, которые вам не выпали?

Конкурс пройдет в два этапа. До 21 октября принимаем истории в комментариях, затем выберем пятерку лучших – 24 октября запустим пост с голосованием на победителя.

Удачи!

Фото: globallookpress.com/Marijan Murat