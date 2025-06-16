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Клубный чемпионат мира стартовал! Может, и вашему блогу пора?

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Залетайте – а мы обязательно поможем.

В воскресенье начался клубный чемпионат мира. Турнир, где найдется место всем: и «Окленд Сити» из Новой Зеландии (хотя они вряд ли этому рады), и победителю Лиги чемпионов «ПСЖ», и четырем составам «Челси». И это отличный момент, чтобы появиться и вам – со своим мнением, взглядом, историей.

Мы придумали Трибуну как место, где каждый, кто любит спорт, может писать про него. Кто-то ведет тактические разборы, кто-то – душевные профайлы, кто-то – дневник болельщика. Тут нет правильного формата – есть только ваша точка зрения, которую интересно подать. А мы поможем.

Как именно?

Во-первых, на Трибуне можно просто зарегистрироваться и сразу завести блог – без формальностей и согласований.

Во-вторых, у нас есть видеоуроки курса «Прожектор» – для всех, кто хочет чуть увереннее говорить о тактике, структурах, тренерах и трендах. С ними легче собраться с мыслями и оформить их в хороший текст – будь то разбор «ПСЖ» или рассказ про то, как вы болели за «Аль-Хилаль» задолго до того, как это стало мейнстримом.

Про что писать?

Например:

● как «Реал» будет выглядеть с Мбаппе и Трентом (и Хаби Алонсо у руля);

● какую схему откопал Гвардиола в рамках перестройки «Ман Сити»;

● как за «Ривер Плейт» будет рвать будущая легенда «Мадрида»;

● что вообще делает «Окленд Сити» на этом турнире (и кто эти люди);

● сколько экс-игроков РПЛ приехали в США;

● или даже просто – за кого вы собираетесь болеть и почему.

Не подошли предложенные темы? Хотите найти свою? Вот урок Прожектора, который научит генерировать идеи.

Футбол дарит нам новый турнир, где можно писать хоть про тренды большого футбола, хоть про чудеса в группах европейских команд и ноунеймов, хоть про эмоции от матчей в 3 ночи – или пустые стадионы. Главное – чтобы вам самому было интересно.

И неважно, вы уже писали на Трибуне или только присматриваетесь. Новый турнир – это отличный момент для нового старта. Просто нажмите на баннер «Начать писать» под этим текстом (или на карандаш в правом верхнем углу) и скажите что-нибудь свое.

Мы ждем.

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5 комментариев
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Не смотрю, осуждаю. Даже случайно проскакивающие новости о КЧМ выглядят скучно и уныло.
Ответ Vsevolod Grach
Даже не знаю стоит сказать. На столько это унылое и занудное зрелище! Не понимаю каким принципам отбора руководствовались те, кто это придумал! Но не думаю, что это принесет серьезный доход. Ну что скажите, есть ту на Спортсе хоть один человек которому интересно смотреть, как топовая команда из Европы громит каких то неведомых почтальонов и курьеров из Новой Зеландии со счётом 10-0!? Как то отдает мазохизмом. И из полутора десятков прошедших матчей, ну может максимум 2-3 представляли хоть какой-то интерес! Притом, что куча сильных действительно команд осталась за бортом! И с какого перепуга тогда называть вот это убогое зрелище громким названием Чемпионат Мира? Это все равно, что, скажем, на мощный рок-фестиваль, с хэдлайнерами типа Роллинг Стоунз или Эйси-Диси, позвать поиграть не тоже сильные и известные группы, а десяток каких-то неведомых дилетантов уровня жековской самодеятельности! Я, когда открываю Спорт канал на ОККО, за что, кстати, деньги плачу, то буквально почти ни на одной игре в программе очередного для взгляд не задерживается настолько, что типа,-А вот это было бы неплохо посмотреть? Так что закончить могу словами из известного романса Вертинского:"Я не знаю зачем и кому это нужно?"
Вот вы и высказались про клубный чемпионат мира — отлично) В вашем комментарии уже есть эмоция.

Про это мы и говорим: предлагаем высказываться!) Не нравится, что происходит на КЧМ – поделитесь этим, расскажите, чем заняться вместо его просмотра) Любое аргументированное мнение интересно читателю. Особенно моменты, где можно обсудить, поспорить. Если вы развернете этот комментарий в пост – обещаем прочитать и откомментировать!)
Даже не знаю стоит сказать. На столько это унылое и занудное зрелище! Не понимаю каким принципам отбора руководствовались те, кто это придумал! Но не думаю, что это принесет серьезный доход. Ну что скажите, есть ту на Спортсе хоть один человек которому интересно смотреть, как топовая команда из Европы громит каких то неведомых почтальонов и курьеров из Новой Зеландии со счётом 10-0!? Как то отдает мазохизмом. И из полутора десятков прошедших матчей, ну может максимум 2-3 представляли хоть какой-то интерес! Притом, что куча сильных действительно команд осталась за бортом! И с какого перепуга тогда называть вот это убогое зрелище громким названием Чемпионат Мира? Это все равно, что, скажем, на мощный рок-фестиваль, с хэдлайнерами типа Роллинг Стоунз или Эйси-Диси, позвать поиграть не тоже сильные и известные группы, а десяток каких-то неведомых дилетантов уровня жековской самодеятельности! Я, когда открываю Спорт канал на ОККО, за что, кстати, деньги плачу, то буквально почти ни на одной игре в программе очередного для взгляд не задерживается настолько, что типа,-А вот это было бы неплохо посмотреть? Так что закончить могу словами из известного романса Вертинского:"Я не знаю зачем и кому это нужно?"
Пока смотрел только матч с мучениями Месси и компании, которые в пенсионерском темпе двигались по полю, и сложилось ощущение что любая чуть более мастеровитая команда чем египтяне их бы просто уничтожили. Бегали то египтяне хорошо, но мастерства явно не хватало, а во втором тайме у них и физика тоже просела Потом посмотрел первый тайм Баварии против почтальонов - это было уж совсем депрессивно...

Пока на этом всё. Посоветуйте что там вообще смотреть можно? Пока очень разочаровывающе всё
Ответ Vsevolod Grach
Даже не знаю стоит сказать. На столько это унылое и занудное зрелище! Не понимаю каким принципам отбора руководствовались те, кто это придумал! Но не думаю, что это принесет серьезный доход. Ну что скажите, есть ту на Спортсе хоть один человек которому интересно смотреть, как топовая команда из Европы громит каких то неведомых почтальонов и курьеров из Новой Зеландии со счётом 10-0!? Как то отдает мазохизмом. И из полутора десятков прошедших матчей, ну может максимум 2-3 представляли хоть какой-то интерес! Притом, что куча сильных действительно команд осталась за бортом! И с какого перепуга тогда называть вот это убогое зрелище громким названием Чемпионат Мира? Это все равно, что, скажем, на мощный рок-фестиваль, с хэдлайнерами типа Роллинг Стоунз или Эйси-Диси, позвать поиграть не тоже сильные и известные группы, а десяток каких-то неведомых дилетантов уровня жековской самодеятельности! Я, когда открываю Спорт канал на ОККО, за что, кстати, деньги плачу, то буквально почти ни на одной игре в программе очередного для взгляд не задерживается настолько, что типа,-А вот это было бы неплохо посмотреть? Так что закончить могу словами из известного романса Вертинского:"Я не знаю зачем и кому это нужно?"
А на ЧМ для сборных всегда играли только сильнейшие команды? ) Смотрю с удовольствием....