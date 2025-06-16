Клубный чемпионат мира стартовал! Может, и вашему блогу пора?
Залетайте – а мы обязательно поможем.
В воскресенье начался клубный чемпионат мира. Турнир, где найдется место всем: и «Окленд Сити» из Новой Зеландии (хотя они вряд ли этому рады), и победителю Лиги чемпионов «ПСЖ», и четырем составам «Челси». И это отличный момент, чтобы появиться и вам – со своим мнением, взглядом, историей.
Мы придумали Трибуну как место, где каждый, кто любит спорт, может писать про него. Кто-то ведет тактические разборы, кто-то – душевные профайлы, кто-то – дневник болельщика. Тут нет правильного формата – есть только ваша точка зрения, которую интересно подать. А мы поможем.
Как именно?
Во-первых, на Трибуне можно просто зарегистрироваться и сразу завести блог – без формальностей и согласований.
Во-вторых, у нас есть видеоуроки курса «Прожектор» – для всех, кто хочет чуть увереннее говорить о тактике, структурах, тренерах и трендах. С ними легче собраться с мыслями и оформить их в хороший текст – будь то разбор «ПСЖ» или рассказ про то, как вы болели за «Аль-Хилаль» задолго до того, как это стало мейнстримом.
Про что писать?
Например:
● как «Реал» будет выглядеть с Мбаппе и Трентом (и Хаби Алонсо у руля);
● какую схему откопал Гвардиола в рамках перестройки «Ман Сити»;
● как за «Ривер Плейт» будет рвать будущая легенда «Мадрида»;
● что вообще делает «Окленд Сити» на этом турнире (и кто эти люди);
● сколько экс-игроков РПЛ приехали в США;
● или даже просто – за кого вы собираетесь болеть и почему.
Не подошли предложенные темы? Хотите найти свою? Вот урок Прожектора, который научит генерировать идеи.
Футбол дарит нам новый турнир, где можно писать хоть про тренды большого футбола, хоть про чудеса в группах европейских команд и ноунеймов, хоть про эмоции от матчей в 3 ночи – или пустые стадионы. Главное – чтобы вам самому было интересно.
И неважно, вы уже писали на Трибуне или только присматриваетесь. Новый турнир – это отличный момент для нового старта. Просто нажмите на баннер «Начать писать» под этим текстом (или на карандаш в правом верхнем углу) и скажите что-нибудь свое.
Мы ждем.
Про это мы и говорим: предлагаем высказываться!) Не нравится, что происходит на КЧМ – поделитесь этим, расскажите, чем заняться вместо его просмотра) Любое аргументированное мнение интересно читателю. Особенно моменты, где можно обсудить, поспорить. Если вы развернете этот комментарий в пост – обещаем прочитать и откомментировать!)
Пока на этом всё. Посоветуйте что там вообще смотреть можно? Пока очень разочаровывающе всё