Клубный чемпионат мира стартовал! Может, и вашему блогу пора?

Залетайте – а мы обязательно поможем.

В воскресенье начался клубный чемпионат мира. Турнир, где найдется место всем: и «Окленд Сити» из Новой Зеландии (хотя они вряд ли этому рады), и победителю Лиги чемпионов «ПСЖ», и четырем составам «Челси». И это отличный момент, чтобы появиться и вам – со своим мнением, взглядом, историей.

Мы придумали Трибуну как место, где каждый, кто любит спорт, может писать про него. Кто-то ведет тактические разборы, кто-то – душевные профайлы, кто-то – дневник болельщика. Тут нет правильного формата – есть только ваша точка зрения, которую интересно подать. А мы поможем.

Как именно?

Во-первых, на Трибуне можно просто зарегистрироваться и сразу завести блог – без формальностей и согласований.

Во-вторых, у нас есть видеоуроки курса «Прожектор» – для всех, кто хочет чуть увереннее говорить о тактике, структурах, тренерах и трендах. С ними легче собраться с мыслями и оформить их в хороший текст – будь то разбор «ПСЖ» или рассказ про то, как вы болели за «Аль-Хилаль» задолго до того, как это стало мейнстримом.

Про что писать?

Например:

● как «Реал» будет выглядеть с Мбаппе и Трентом (и Хаби Алонсо у руля);

● какую схему откопал Гвардиола в рамках перестройки «Ман Сити»;

● как за «Ривер Плейт» будет рвать будущая легенда «Мадрида»;

● что вообще делает «Окленд Сити» на этом турнире (и кто эти люди);

● сколько экс-игроков РПЛ приехали в США;

● или даже просто – за кого вы собираетесь болеть и почему.

Не подошли предложенные темы? Хотите найти свою? Вот урок Прожектора, который научит генерировать идеи.

Футбол дарит нам новый турнир, где можно писать хоть про тренды большого футбола, хоть про чудеса в группах европейских команд и ноунеймов, хоть про эмоции от матчей в 3 ночи – или пустые стадионы. Главное – чтобы вам самому было интересно.

И неважно, вы уже писали на Трибуне или только присматриваетесь. Новый турнир – это отличный момент для нового старта. Просто нажмите на баннер «Начать писать» под этим текстом (или на карандаш в правом верхнем углу) и скажите что-нибудь свое.

Мы ждем.