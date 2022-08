«Тут сошлись два моих главных увлечения: история и футбол». Поговорили с блогером, у которого лучшее ретро на Трибуне

Теперь он работает над книгами – скоро выйдут сразу две.

В августе у автора блога Football Archive Егора Мичурина выходит первая книга. Купить любую версию можно здесь. Позже «Тренеры» появятся в книжных магазинах.

Первый комментарий с вопросом о книге пользователи оставили в 2018 году, спустя 4 года мечта Егора и его читателей сбылась.

Мы поговорили с ним о создании блога, любимых авторах, ошибках, зачем создавать блог на Трибуне и новых книгах.

– Расскажи, как появился блог на сайте, почему решил завести?

– На самом деле, на сайте у меня в разное время было шесть блогов. Первые были посвящены «Реалу» и (неожиданно) мототриалу, появились лет десять назад и продержались меньше года. Начал писать просто потому что хотелось поделиться с кем-то всякими интересностями, а лучшего места для этого, чем Трибуна, пока вроде не придумали.

Потом, после перерыва, возник блог Reality, также о «Реале», который я активно вел года два, и параллельно начал писать истории для Football Archive. Архивный блог активно поддерживался с лета 2018-го года три, сейчас я в нем появляюсь лишь эпизодически – пробую новые материалы на читателях, смотрю, как выглядят готовые статьи или просто расписываю отдельные факты, на которые натыкаюсь случайно во время основных изысканий.

– Чем занимаешься вне блога? И почему выбрал такую тему?

– У меня есть основная работа, связанная с компьютерами и лекарствами, помимо которой я стараюсь успевать много писать и уделять время семье, жене и трем детям.

Еще чуточку времени остается на чтение и путешествия. По профильному образованию я историк со специализацией на ХХ веке, так что в выборе тем для статей просто сошлись два моих главных увлечения: история и футбол. Сложнее всего, я думаю, не быть скучным историческим справочником с кучей цифр и сухой статистики, ну и подбирать незаезженные истории и факты.

– А как получилось с книгой и как вообще это происходит? Ты пишешь-пишешь тексты о футболе, а тут к тебе приходит представитель издательства с предложением написать книгу?

– Я начал писать лонгриды о футбольной истории четыре года назад, и делал это достаточно активно, чтобы за пару лет их набралось больше ста. В издательство «ЭКСМО» тогда как раз приняли мою художественную книгу (она никак не связана с футболом и вышла в итоге только в электронном виде), и я решил попробовать отправить им рукопись чего-нибудь спортивного.

Поскольку готового материала было море (я как раз начал сотрудничать со Sports.ru, писать что-то по заказу, что-то сам), и он продолжал поступать в виде отдельных статей, я решил попробовать разбить их на условные группы, объединить под несколькими темами в виде сборников и отправить в издательство в таком виде. В результате, получились четыре сборника, в которые вошли истории о тренерах, командах, футболистах и скандалах/трагедиях (этот последний потом назвали «Драмы») – и я их отправил в издательство через обычную форму на сайте. В этом моменте склейка, и мы продолжаем через год.

– Как долго готовилась книга, что было самым сложным?

– Художественная книга благополучно вышла и затерялась на ЛитРес, а рукописи так и продолжали висеть в личном кабинете (срок их рассмотрения издательство обозначает от трех месяцев до полугода). Их не отклонили и не приняли, они просто оставались в статусе «на рассмотрении». Наконец, когда прошло месяцев девять, я спросил у редактора, которая работала со мной над художественной книгой, что там с моими футбольными историями. Меня отправили в спортивную редакцию «Бомборы» (это издательство, занимающееся только нон-фикшн), дали хорошего человека в качестве контакта, и работа началась. От отправки первой рукописи до выхода первой книги прошло что-то около 20 месяцев.

Время шло, и вычитывать это все пришлось несколько раз – футбольная статистика меняется постоянно, кто-то уходит из жизни, а у меня в историях он еще жив, Месси успевает что-то выиграть с Аргентиной, Роналду бьет рекорд Бицана и так далее. В итоге, пришлось отказаться от словосочетаний «сейчас играет в…», «остается главным тренером…» и тому подобных. Статья в блоге – это про сегодняшний момент, а долго-долго готовящаяся книга растягивает этот момент на год-полтора. Поэтому где-то приходится что-то не упоминать, где-то просто говорить «к межсезонью 2022-го» или делать сноску, что это по состоянию дел на июнь 2022-го, и тому подобное. И, наконец, еще одно. Стиль на Трибуне и стиль в моей (да и в любой) книге – это немного не одно и то же. Часть статей пришлось возвращать к книжному изложению после редакторских правок (простите, Кораблев, Воронин и все-все-все), часть, которые никто не трогал, пошли и так.

– Есть ли любимые авторы независимо от тем?

– Если говорить о художественной литературе, то это Стивен Кинг, Тана Френч, Фредрик Бакман, Роберт Шекли, Борис Акунин, Эрих Мария Ремарк, Гарри Тертлдав, Джеральд Даррелл, некоторые классики, множество авторов скандинавских и американских триллеров. Я люблю разные жанры и разную литературу, как легкое чтиво, так и заставляющие крепко подумать книги.

– Назови 3 книги о футболе и не о футболе, которые рекомендуешь каждому.

– Начну с футбола и не буду оригинальным: «Переворачивая пирамиду» Уилсона – это Библия для футбольных аналитиков и вообще для всех, кому интересна эта игра. Еще мне понравились – «Футбольные хакеры» Кристофа Бирмана (не знаю, правда, переведена ли она на русский – в работе над материалами я использую только англоязычные или немецкие/испанские источники). «The team that wouldn’t die» Джона Робертса — это о «малышах Басби», и, прочитав ее, я написал свой самый популярный материал на Трибуне о пилоте самолета, в котором они погибли. Ну и очень впечатлила автобиография Стэнли Мэтьюза, одного из величайших футболистов всех времен, «The way it was», он ее дописал незадолго до смерти в 2000-м. Я вообще в одно время мечтал стать коллекционером старых англоязычных изданий книг о футболе – может быть, когда-нибудь.

Ну и в фикшн у меня тоже мейнстрим: «Два капитана» Каверина и «Три мушкетера» Дюма, книги, которые я, наверное, мог бы цитировать с любого места, они у меня уже в подкорке. И третьей пусть будет «11/22/63» Кинга, очень впечатлила его скрупулезность и дотошность в историческом плане.

– Зачем писать на Трибуне и вообще вести блог?

– Во-первых, на вопрос «зачем писать» каждый наверняка отвечает для себя по-своему, и ничего универсального, что подходило бы для всех, вывести невозможно. Кто-то жаждет славы или хочет работать на Sports.ru и получать за это деньги, для кого-то это трамплин куда-то еще, а кто-то настолько переполнен мыслями, что просто обязан вылить их в посты.

Во-вторых, если попытаться взглянуть на это через мой опыт, ведение блога очень дисциплинирует, причем неважно, новостник ты, аналитик, биограф, делаешь крутые видосы или постишь фоточки подруг спортсменов. В хорошем блоге материалы выходят регулярно, значит ты регулярно и много над ними работаешь.

И, в-третьих, куда бы это все не вылилось, блог – это отличная школа, включающая в себя проверку на толстокожесть («эй, аффтар, ты совсем тупой»), медные трубы («аффтар, пешы исчо») и желание самосовершенствоваться, когда тебе адекватно указывают на несомненные ошибки. Плюс, в итоге, собирается отличный архив материалов, который (как в моем случае) можно как-то использовать — хотя бы в качестве портфолио.

– Есть ли у тебя еще одна авторская мечта?

– Моя авторская мечта сбывается прямо сейчас: в ближайшие пару недель выйдут две книги, еще две стоят в плане издательства, а с января по заказу «Бомборы» я работаю над большущим двухтомником (судя по его объему, придется разбивать этот опус на три части) о чемпионатах Европы, от первого до последнего.

Когда он выйдет, не знаю, но в плане книга тоже стоит. Наверное, следующей авторской мечтой станет возможность не останавливаться: чтобы сразу после Евро начать писать новую книгу. Идеи и материалы есть, дело за издательством (и продажами первых книг, разумеется).

Да, и еще в загашнике лежат две готовые книжки: сборник из старых и новых статей, а также моя первая цельная футбольная книга: рассказ о ЧМ-1954. Вот если возьмут издавать и их — больше авторских мечт (мечтов? мечтаний!) больше не останется. А не возьмут — опубликую на Трибуне, обещаю.

– Кого из блогеров Трибуны читаешь ты?

– Каюсь, в этом году очень много пишу про футбол и очень мало про него читаю.

На Sports.ru уже 12 лет, и всегда читал аксакалов, вроде Гридасова, Дорского, Рынкевича, сейчас стараюсь не пропускать обзоры Лукомского и Палагина, интервью Головина, многих имен новых для себя авторов не запоминаю, но материалов интересных всегда много, времени вот не очень.

Кстати, знаете, что? Я думаю, Лукомский – это просто такой лысоватый бренд в очках, который появляется на всяких стримах и программах, а все остальное за него пишут штук пять аналитиков. Ну, или это киборг с хорошим процессором – иначе я не понимаю, как он успевает все посмотреть (футбол полтора часа идет, и это минимум!), почитать, оценить, проанализировать, наделать скринов в инстаскаут, рассказать и написать.

Сори, если случайно выдал корпоративный секрет.

– Что бы посоветовал начинающим авторам Трибуны?

– О, я ждал этого вопроса. Сначала не совет, а пожелание: как можно скорее найти и понять, что и как вы можете делать не только хорошо, но и (это главное!) в кайф для самих себя. Найдите свою оригинальную нишу или подхватите мейнстримную, неважно, если вы будете творить в ней хорошо, вы преуспеете. Мне пришлось продираться через Моуринью и мототриал, чтобы отыскать «футбольный архив» (блог, кстати, начинался не с текстов, а со старых фоточек с подписями) и увидеть: вот оно.

А теперь советы. Пишите (клепайте видео или графику) как можно больше и регулярней – это и самодисциплинирует, и оттачивает ваши умения. Не стесняйтесь и не отчаивайтесь – в период работы с редакторами Трибуны в моих текстах было больше их правок, чем моих слов, и это не преувеличение. Я, как любитель сверхдлинных предложений и цифр в текстах отхватывал столько критики, что хватило бы на двух блогеров. И это для обложки Лукомский написал красивый приятный отзыв, в личку был получен очередной разнос.

Адекватные комменты – вам в помощь. Это действительно и приличная обратная связь (не в случае, когда вы пишете о «Реале», а в комментарии приходят фаны «Барсы»), и довольно ясный лакмус: он покажет, как круто вы все делаете. Не беспокойтесь, если вы действительно хороши, вас обязательно заметят на Трибуне, причем, не только потенциальные читатели, но и редакторы, после чего ваши посты будут видеть примерно все, ну куча приятных побочных плюшек вам гарантирована (говорю по собственному опыту).

В первой сотне статей меня окунали в неточности с фактами с завидной регулярностью. Отсюда следующее: фактчекинг, фактчекинг, фактчекинг. Ну, и Википедия – это не источник, а говно. Пишите, творите, получайте заслуженные плюсы и промоуты на главную – и будет вам счастье!

Фото: Gettyimages.ru/Bongarts; wikipedia.org