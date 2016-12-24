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    24 декабря 09:45
    Административный блог
    Административный блог

    Все самое главное о работе и устройстве Sports.ru. F.A.Q. – в «О блоге и авторах»

    Лента блога О блоге и авторах

    Теги Спартак новый сезон ЦСКА Динамо Минск Sports.ru НХЛ любительский хоккей

    6 новых хоккейных блогов, на которые невозможно не подписаться

    Первый канал отказался от хоккея. Ниже – шесть причин, почему на это не стоит обращать внимания.

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    Вокруг НХЛ

    Короткие заметки об НХЛ. Автор сравнивает хоккеистов из разных команд и объясняет, почему «Коламбус» берет на драфте Пьер-Люка Дюбуа. Все это коротко и понятно. Никаких лонгридов и занудных схем – только самый сок.

    Ваша Вторая Любимая Команда

    Не знаем, о какой из любимых команд вы подумали, но это блог о КХЛ-овской «Сибири». В первом посте автор рассказал о проблемах клуба и лиги в целом – получилось бодро и стильно. Абсолютный must subscribe для болельщиков северного клуба, для всех остальных – очень желательно.

    Немного о хоккее

    Блог болельщицы хоккейного ЦСКА. Первым же постом Анна затрагивает серьезную тему – проблему посещаемости любимого клуба. Вторая проблема – посещаемость блога Анны, и в ваших силах ее решить. Собственные фото, графики и бодрое общение с читателями – серьезно, вы еще не подписались?

    Запісы хлопца ў шортах

    Пусть вас не смущает название на белорусском языке. Блог на русском, но на самом деле, на языке фотографии. Регулярные фотоотчеты с домашних матчей минского «Динамо» в КХЛ – блог, которые доказывает, что хоккей не только спорт, но и шоу..

    Анатомия хоккея

    Блог открылся репортажем с матча хоккейного «Спартака» в день 70-летия клуба. Событие большое, таким же получился и материал Проблемы московской команды, прогнозы о будущем клуба – если ромб для вас не только геометрическая фигура, то вы не имеете права пройти мимо.

    Горячий лед RTHL

    Вы когда-нибудь слышали о Российской товарищеской хоккейной лиге? Наверняка нет, но теперь все изменится. «Горячий лед RTHL» расскажет, что это вообще за лига. Команды, хоккеисты, прогнозы на матчи – забудьте о Google, все самое интересное – тут.

    Автор 

    Максим Паршуто

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