Константин Лепехин: «Зенит» – это шанс для Волкова»
Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу Юдину готовящийся переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».
Сегодня, 22 июня, издание Sport24 сообщило, что 21-летний игрок прошел медосмотр в петербургской команде. Сумма перехода оценивается в 7 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Контракт рассчитан на пять лет.
– Сообщается, что Волков прошел медосмотр в «Зените». Можно ли назвать переход усилением для сине-бело-голубых?
– Насчет усиления не берусь судить. Но я точно знаю, что «Зенит» всегда обращает внимание на футболистов, которые на самом деле себя проявляют. Исходя из этой точки зрения, значит, что этот человек проявлял себя в «Краснодаре». Я не очень много их игр смотрел.
Насколько он усилит «Зенит» – трудно судить. Сине-бело-голубые и так лучшая команда на протяжении шести лет в России. Это шанс для футболиста самому себя попробовать. Мы видим, что не все, кто приходит в «Зенит», могут заиграть в его составе.
– 7 миллионов за Волкова – это много или мало? – По деньгам не хочу даже думать. Я считаю, что финансовая политика в российском футболе достаточно специфическая, поэтому тяжело определить: много это или мало. Относительно чего-то – много, относительно другого – мало.
Волков - это прямая замена Сутормина.
Сутормину 30, к концу сезона будет 31, контракт до лета 2025 года - никто его продлять не будет, да он и сам не хочет.
Волкову 21, такой же "бей-беги", будет выполнять ту же роль и получать примерно столько же игрового времени, а именно: мало - если Караваев в порядке, много - если не в порядке.
Но замену надо готовить уже сейчас. У Зенита и так по весне были проблемы с крайними защитниками - не надо доводить до ситуации, когда проблема обострится и агенты начнут заряжать x2 ценники. Плюс, вообще не ясно, а будут ли в заявке на 24/25 Сутормин и Фернандес в принципе.
Вариант на сезон Караваев+Волков+Эракович(при необходимости, как третья опция) для правого фланга вполне приемлем. Сутора и Фернандеса можно и проводить - первого в Акрон, второго в Бразилию.
Путаешь дядя