Константин Лепехин: «Зенит» – это шанс для Волкова»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу Юдину готовящийся переход защитника «Краснодара» Сергея Волкова в «Зенит».

Сегодня, 22 июня, издание Sport24 сообщило, что 21-летний игрок прошел медосмотр в петербургской команде. Сумма перехода оценивается в 7 миллионов евро. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро. Контракт рассчитан на пять лет.

– Сообщается, что Волков прошел медосмотр в «Зените». Можно ли назвать переход усилением для сине-бело-голубых?

– Насчет усиления не берусь судить. Но я точно знаю, что «Зенит» всегда обращает внимание на футболистов, которые на самом деле себя проявляют. Исходя из этой точки зрения, значит, что этот человек проявлял себя в «Краснодаре». Я не очень много их игр смотрел.

Насколько он усилит «Зенит» – трудно судить. Сине-бело-голубые и так лучшая команда на протяжении шести лет в России. Это шанс для футболиста самому себя попробовать. Мы видим, что не все, кто приходит в «Зенит», могут заиграть в его составе.

– 7 миллионов за Волкова – это много или мало? – По деньгам не хочу даже думать. Я считаю, что финансовая политика в российском футболе достаточно специфическая, поэтому тяжело определить: много это или мало. Относительно чего-то – много, относительно другого – мало.

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