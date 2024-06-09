Андрей Лунев допустил возвращение в «Зенит»

Вратарь сборной России Андрей Лунев высказался о своем будущем. Лунев стал свободным агентом после ухода из азербайджанского «Карабаха».

«Мое будущее? Пока я не могу ничего комментировать. Переговоры ведутся, и не только с Россией. Будет неправильно говорить об этом. По-всякому может сложиться. Чего бы я сам хотел? Чего-то хорошего. Посмотрим.

Есть нюансы, на которые буду обращать внимание. И, соответственно, примем решение совместно с семьей. Если снова позовут в «Зенит»? Подумаем. Будем разговаривать», – передает слова Лунева корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов.

На прошлой неделе «Карабах» объявил об уходе Лунева в связи с истечением срока контракта. 33-летний голкипер выступал за азербайджанский клуб с лета 2023 года и стал чемпионом Азербайджана, а также обладателем национального Кубка.

Лунев выступал за «Зенит» с 2017 по 2021 год.

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