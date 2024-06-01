Александр Мостовой признался, что ему не понравилась победа «Зенита» в РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о развязке чемпионской гонки в РПЛ. Чемпионом России шестой год подряд стал «Зенит».

«Конечно же, мы же говорили на протяжении всего сезона, что интрига будет и все ее ждут. В этом году, как никогда, интрига была, поэтому был интересный чемпионат, всем же понравился. Ну, в отличие от меня, конечно, потому что мне концовка не совсем понравилась, что «Зенит» выиграл.

Ну, что делать, они заслуженно выиграли, можно так сказать. Надеемся на следующий год, что «Спартак» тоже создаст эту интригу», — передает слова Мостового корреспондент «Спорт День за Днем» Максим Сутченко.

Помимо «Зенита», за чемпионство боролись «Динамо» и «Краснодар». За тур до конца бело-голубые шли на первом месте опережая петербуржцев на 2 очка, а «быков» на 3. В 30-м туре «Зенит» победил «Ростов», а в очном матче «Краснодара» и «Динамо» сильнее были краснодарцы — 1:0.

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