Погребняк считает, что переход в «Краснодар» станет для Ерохина шагом вперед

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился мнением о возможном переходе хавбека сине-бело-голубых Александра Ерохина в «Краснодар».

«Ерохин – качественный игрок, но для него, возможно, лучше перейти в «Краснодар», где он будет получать больше игрового времени. Наверное, это шаг вперед для футболиста. Каждому хочется играть, а не выходить на замену, но в «Краснодаре» Ерохин будет играть побольше, чем в «Зените», – приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Накануне стало известно о возможном уходе Ерохина из «Зенита». По информации Sport24 , 34-летний полузащитник по окончании сезона может перейти на правах свободного агента в «Краснодар».

Ерохин выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за петербуржцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ерохина в 500 тысяч евро. Его контракт с «Зенитом» истекает по окончании нынешнего сезона. В декабре сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Сочи».

После 29 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 54 очками. В заключительном туре сине-бело-голубые примут на своем поле «Ростов». Встреча пройдет 25 мая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

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