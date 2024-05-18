Зарубежные клубы интересуются Васютиным, сообщил его агент

Александр Дубровин, агент голкипера «Зенита» Александра Васютина, рассказал о карьерных перспективах игрока.

Контракт Васютина с «Зенитом» закончится 30 июня.

«Мы находимся в активных разговорах, общаемся, но решение ещё не принято. Ведутся ли переговоры с «Зенитом»? Ну они предварительные, как со всеми игроками, у кого контракты заканчиваются. Интересы от других клубов? Интересы были, интересы есть. Не только из РПЛ и Скандинавии – появились и другие клубы. Пока не буду говорить, из какой области», — приводит слова Дубровина Vprognoze.ru.

В пяти матчах этого сезона Васютин пропустил семь голов и дважды сыграл на ноль. В РПЛ он вышел на поле только один раз и пропустил три мяча.

Васютин – воспитанник «Зенита». Также он поиграл в финском «Лахти» (2016-18), норвежском «Сарпсборге» (2018-19) и шведском «Юргордене» (2022-23).

Васютин – двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Суперкубка России. Также он выиграл Кубок России в сезоне 2019/20. В 2017 году он был признан лучшим вратарем чемпионата Финляндии.

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