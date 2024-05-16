«Раньше «Зенит» смотрел на всех свысока, а сейчас нет»: Валерий Непомнящий – о форме петербуржцев

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил результаты «Зенита» в весенней части сезона. «Зенит» в весенней части сезона меня вообще разочаровал. Он резко отличался от осеннего образца буквально во всем. Раньше питерцы свысока на всех поглядывали, а когда увидели серьезное сопротивление от любого соперника, с кем бы ни играли, начали дергаться, нервничать. Не хватает команде уверенности в своих силах. Понятно, что потенциал у питерцев чемпионский. Но они его не реализуют», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру» .

После 28-го тура чемпионата России «Зенит» находится на втором месте, набрав 51 очко. Сине-бело-голубые отстают от «Динамо» на два очка. «Краснодар», идущий третьим, записал на свой счет 50 очков. В следующем матче РПЛ петербуржцы сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет 19 мая в Грозном. Начало — в 19.00 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Сергей Карасев, ему помогут ассистенты Рашид Абусуев и Михаил Иванов. Судьей ВАР назначен Алексей Амелин. В 30-м туре подопечные Сергея Семака в Санкт-Петербурге встретятся с «Ростовом». 2 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится Суперфинал Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой». Начало — в 18.00 мск.

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