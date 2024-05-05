«Нам сказали перед игрой про один розыгрыш»: Круговой – о первом голе за «Зенит»-2

Защитник «Зенита»-2 Данил Круговой в разговоре с корреспондентом «Спорт День За Днем» Алексеем Михайловым прокомментировал свой первый гол за вторую команду сине-бело-голубых в сезоне-2024 Второй лиги (группа 2 дивизиона «Б»). Круговой помог «Зениту»-2 одержать победу в матче 5-го тура против «Динамо» из Санкт-Петербурга, который прошел 5 мая на стадионе «Смена» (1:0).

– Подача и гол, – начал Круговой. – Нам сказали перед игрой про один розыгрыш, что можно две руки поднять. Гала (Иван Галанин, автор голевой передачи – прим.) сделал передачу на угол штрафной, получается, и я ударил в одно касание. – После игры Андрей Почепцов (главный тренер «Зенита»-2, – прим.) тебе что-нибудь сказал по поводу гола? – Да не, ничего не сказал. Я ему сказал про желтую карточку, что не было желтой. Чудак просто в меня влетел, а мне желтую дали. Вопросы есть к судье, потому что я считаю, что он отменил второй гол – там мяч пересек линию. Все-таки должно быть 2:0. – Какие в целом впечатления от игры с «Динамо» СПб? – Да я думаю, хорошие. Все-таки мы полностью, наверное, контролировали игру. Это мое мнение. И «Динамо» почти ничего не смогло создать, – сказал Круговой. В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведен в «Зенит»-2. Соглашение игрока с «армейцами» начнет действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом». 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провел 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

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