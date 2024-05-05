«Осталась одна команда». Семин считает, что у «Зенита» остался лишь один конкурент. И это не «Краснодар»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об интриге в РПЛ.

«Мне кажется, что интрига закончилась. Осталась одна команда - «Динамо».

«Сочи» неудобный соперник? А удобных вообще не бывает никогда. Соперник есть, с которым происходит борьба за три очка. Либо ты претендуешь на чемпионское звание, либо лишь бы не проиграть. И здесь такая же психология. Посмотрим на «Динамо», - заявил Семин.

Напомним, в РПЛ лидирует «Зенит» (50 очков), следом идет «Краснодар» (50) и «Динамо» (47).

5 мая «Динамо» в Москве примет «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

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