«Дружелюбные» фанаты в Саудовской Аравии: закидали Малкома с партнерами стаканами - всех спас Митрович

Инцидент произошел в начале марта.

В начале марта в матче с «Аль-Иттихадом» своей единственный гол в сезоне забил Сауд Абдельхамид, сделав счет 3:1 в пользу клуба Малкома «Аль-Хилаля».

Игроки отправились праздновать очередную победу к трибунам, где болельщики их расдости не разделили - начали кидаться стаканами с какой-то жидкостью.

За партнеров вступился сербский нападающий Александр Митрович - перехватывать летящие стаканы у него получается не хуже, чем забивать голы.