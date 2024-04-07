«Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся»: Круговой завил, что не ощущает давления из-за перехода в ЦСКА

Защитник «Зенита»-2 Данил Круговой прокомментировал свой дебют в новом сезоне Второй лиги.

6 апреля вторая команда «Зенита» открыла сезон домашним матчем против «Леон Сатурна» (5:0) в группе 2 дивизиона «Б» Второй лиги-2024.

«Хороший матч, уверенно выиграли. Полностью владели преимуществом, создали много хороших моментов и главное, что не пропустили сзади. «Леон Сатурн» – хорошая, боевая команда. Думаю, что у них еще нет полноценной сыгранности. По ходу сезона будут прибавлять с каждым матчем. В «Зените»-2 для меня особо ничего не изменилось в плане тренировочного процесса. Я рад, что они дают мне возможность играть. Я буду только помогать. У меня два месяца [до конца] контракта, и я хочу отработать его по максимуму, приносить пользу команде. Общение с болельщиками после матча? Были слова поддержки. Болельщики «Зенита» хорошо ко мне относятся. Думаю, что они понимают всю ситуацию. Ощущаю ли какое-то внутреннее давление на фоне перехода в ЦСКА? Нет», – сказал Круговой корреспонденту «Спорта День За Днем» Алексею Михайлову.

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, после чего был переведен в «Зенит»-2. Соглашение игрока с «армейцами» начнет действовать летом после того, как закончится контракт Данила с «Зенитом». 25-летний Круговой – воспитанник «Зенита». В нынешнем сезоне РПЛ Данил провел 12 матчей в составе главной команды сине-бело-голубых.

Источник