«Никому не предъявили за это»: Караваев – об ошибке Адамова в матче с «Крыльями»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал гостевую ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 21-м туре РПЛ.

«Пропустили необязательный гол, потом вернулись в игру, но не хватило. Результат не в нашу пользу. Не то что соперник удивил в начале, гол мы сами себе привезли. Не хватило второго мяча нам. Адамов ошибся? Считаю, это ошибка не одного человека, а всей команды. Мы могли ошибку исправить. Никому не предъявили за нее», — приводит слова Караваева «Матч ТВ».

«Крылья Советов» прервали трехматчевую серию поражений в чемпионате России. «Зенит» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей (три победы, две ничьи) во всех официальных турнирах. Команда ни разу не проиграла в 2024 году (две победы, две ничьи).

После 21 тура «Зенит» с 41 очком лидирует в РПЛ. Второе место занимает «Краснодар» с 39 очками и матчем в запасе.

Следующий матч «Зенит» проведет на выезде против «Спартака» в рамках полуфинала пути РПЛ Кубка России. Игра в Москве пройдет 3 апреля и начнется в 20:30 по местному времени.

Источник