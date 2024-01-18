«Если ЦСКА хочет Кругового сейчас, то нужно сделать предложение. А оставлять его в основном составе смысла нет». Орлов дал совет «армейцам»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с уходом защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА.

«Перейдет ли Круговой в ЦСКА уже зимой? Тут все зависит от армейцев. Договорятся ли клубы - вот в чем вопрос. Круговой нужен Федотову прямо сейчас. Но для этого ЦСКА необходимо заплатить какую-то сумму. Понимаете, «Зенит» согласился на уход Кругового, но рассчитывал, что кого-то приобретут. С Тикнизяном не получилось.

Какой смысл держать Кругового в «Зените-2»? Повторюсь, если ЦСКА заинтересован в нем здесь и сейчас, то должен выйти на «Зенит» с предложением.

А оставлять Кругового в основном составе смысла нет. Зачем на него рассчитывать, если летом он уходит? Гораздо логичнее наигрывать на этой позиции другого футболиста, молодого. Нужно же думать о будущем.

По большому счету, уход Кругового мало что значит для «Зенита». Согласитесь, он не являлся игроком основы. Вот не приход Тикнизяна - другое дело», - сказал Орлов.

Напомним, что ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

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