Все о Зените
Блог

«Если ЦСКА хочет Кругового сейчас, то нужно сделать предложение. А оставлять его в основном составе смысла нет». Орлов дал совет «армейцам»

Клубы Клубы
ЦСКА ЦСКА
Данил Круговой Данил Круговой
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с уходом защитника «Зенита» Данилы Кругового в ЦСКА.

«Перейдет ли Круговой в ЦСКА уже зимой? Тут все зависит от армейцев. Договорятся ли клубы - вот в чем вопрос. Круговой нужен Федотову прямо сейчас. Но для этого ЦСКА необходимо заплатить какую-то сумму. Понимаете, «Зенит» согласился на уход Кругового, но рассчитывал, что кого-то приобретут. С Тикнизяном не получилось.

Какой смысл держать Кругового в «Зените-2»? Повторюсь, если ЦСКА заинтересован в нем здесь и сейчас, то должен выйти на «Зенит» с предложением.

А оставлять Кругового в основном составе смысла нет. Зачем на него рассчитывать, если летом он уходит? Гораздо логичнее наигрывать на этой позиции другого футболиста, молодого. Нужно же думать о будущем.

По большому счету, уход Кругового мало что значит для «Зенита». Согласитесь, он не являлся игроком основы. Вот не приход Тикнизяна - другое дело», - сказал Орлов.

Напомним, что ЦСКА 17 января объявил о подписании контракта с 25-летним защитником. Соглашение вступит в силу летом этого года. До конца сезона Круговой будет выступать за «Зенит-2».

Источник

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий