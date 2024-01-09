Максим Боков: «Если у Кругового не получится в ЦСКА, он не вернется в «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» и ЦСКА Максим Боков прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ необходимость армейцев в трансфере защитника сине-бело-голубых Данилы Кругового в зимнее летнее окно.

Вчера, 17 января, Круговой подписал контракт с ЦСКА. Соглашение действует с лета. 25-летний защитник перейдет в ЦСКА из «Зенита» в статусе свободного агента. Остаток сезона Круговой проведет в «Зените-2».

– Чего Круговой должен добиться в составе ЦСКА, чтобы назвать его трансфер успешным? – По большому счету он уже добился. Чего ему еще добиваться? Успешно или неуспешно – будем дальше смотреть. По большому счету, это хороший игрок, который перешел из хорошего клуба в наш хороший клуб. Это хороший трансфер, для ЦСКА он будет одним из плюсов. Тем более Круговой – россиянин, он левоногий, что добавит нестандартных решений на поле. Возраст у него тоже хороший.

– Если Круговой перейдет в ЦСКА и сядет на скамейку, то это будет считаться успешным трансфером? – Думаю, что в ЦСКА никто просто так не сидит на скамейке. Все выполняют свою роль. Роль Кругового будет достаточно ощутимой.

– Круговой нужен ЦСКА уже сейчас или до лета можно подождать? – Сейчас мы обсуждаем то, что он к нам переходит. Сейчас это произойдет или потом… Можно было бы сказать, что время играет нам на руку, но в данном случае побыстрее бы хотелось. Вторую часть сезона он проведет во второй команде «Зенита».

– Если у Кругового не получится в ЦСКА, возможно ли возвращение в Зенит? – Думаю, что нет. Мне кажется, что он сейчас не очень хорошо уходит, если его отправляют в молодежку.

– Здесь могли повлиять личные взаимоотношения с главным тренером Сергеем Семаком? – Не могу ничего сказать на этот счет. Но просто так не отправляют в молодежку. Он находился в штате команды. Да, договорился о своем будущем с другим клубом. Но, видимо, на фоне этого пошли какие-то изменения.

Это их личные взаимоотношения. То, что Круговой к нам переходит – это хорошо. Как говорится: «Добро пожаловать в семью!». Тем более давненько не было переходов из «Зенита» в ЦСКА. Если мне память не изменяет, то последние, кто так переходили, были я, Кулик и Хомуха, – заключил Боков.

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