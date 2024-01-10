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😰 «Селекционная политика «Зенита» вызывает вопросы. Они не собираются слезать с бразильской «иглы». Канищев о трансферах сине-бело-голубых

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Экс-футболист «Зенита» Александр Канищев прокомментировал последние приобретения петербургского клуба.

«Конечно, селекционная политика «Зенита» вызывает вопросы. С другой стороны, клуб находится в безвыходном положении. Он «сел» на эту бразильскую «иглу» и слезать с нее не собирается. Если есть возможность покупать средних, так скажем, по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать.

Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, потому что других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Плюс ко всему это хорошая коммерческая история. Не для клуба, а для тех, кто этим занимается - получает проценты, комиссионные, «навар» и так далее. За этих людей можно только порадоваться», - заявил Канищев.

Напомним, что в январе «Зенит» подписал три игрока из Бразилии: защитника «Флуминенсе» Нино, и двух венгров - Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

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5 комментариев
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Артур Нино Педро Ахметов - это один игрок.
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А зачем слезать-то? У команды цель - быть чемпионом постоянно. Не развивать игроков, не выращивать молодёжь, не быть коммерчески успешными и прибыльными, а именно титулы в приоритете.
При этом, Семак не раз говорил, что за российских игроков аналогичного качества пришлось бы сильно переплатить.
Так что при поставленных целях - всё более чем логично.
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Тебя послушать, так коммерчески прибыльные и успешные, команды типа КС.
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