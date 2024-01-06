«Это не самый интересный сезон РПЛ». Канчельскис считает, что «Зенит» выиграет борьбу у «Краснодара»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о своих впечатлениях от нынешнего розыгрыша чемпионата России в целом.

«Ничего особенного не жду во второй части сезона. Будет продолжаться борьба между «Зенитом» и «Краснодаром», которую «Зенит» выиграет. Каких-то глобальных изменений не будет.

Это не самый интересный сезон за последнее время. «Краснодар» прерывает гегемонию «Зенита»? Это временно. Давайте сейчас закончим чемпионат и через полкруга дадим медали «Краснодару».

Этот чемпионат ничем не отличается от предыдущих. «Краснодар» — молодцы. Но ничего особенного не вижу», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, после завершения первой части РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», заработавший 36 очков.

Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Динамо», которое набрало 32 очка.

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