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Геннадий Орлов назвал двух лучших тренеров РПЛ в 2023 году. Один из них – Семак

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Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением о лучших тренерах Российской Премьер-Лиги в 2023 году.

«Лучших тренеров года в России два – Семак и Ивич. Первый взял чемпионство в прошлом сезоне, второй – лидирует в нынешнем. Если «Краснодар» возьмет чемпионство, то Ивича можно будет справедливо называть лучшим тренером России», – приводит слова Орлова Sport24.ru.

Владимир Ивич был назначен на пост главного тренера «Краснодара» в январе. До этого сербский специалист возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива. Также он известен по работе с греческим ПАОК и английским «Уотфордом».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербургский клуб пять раз подряд побеждал в РПЛ, а также один раз завоевал Кубок России.

В текущем сезоне чемпионата России «Краснодар» набрал 38 очков после 18 туров и занимает первое место в турнирной таблице. У «Зенита», занимающего вторую позицию, в активе 36 очков.

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3 комментария
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