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Вильям Оливейра высказался о будущем Ренана в «Зените»

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Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высказался о перспективах центрального защитника Роберта Ренана в команде.

20-летний футболист присоединился к команде в феврале 2023 года. В составе команды он стал чемпионом России сезона 2022/23, обладателем Суперкубка страны.

«Он привлек внимание больших европейских клубов. «Зенит» никого не держит силой. Мы понимаем, что Роберт сейчас не в лучшем состоянии. Но мы не можем просто сказать: «Ты нам не нужен, уходи». У него очень большой потенциал», – приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Он отметил, что гарантии игры Ренану не дадут нигде. Он заявил, что защитнику необходимо играть.

В сезоне 2023/24 Ренан сыграл в 4 матчах, в которых результативными действиями не отметился. Портал Transfermakt оценивает футболиста в 9 млн евро. С 2023 года Ренан вызывается в сборную Бразилии и олимпийскую сборную страны.

«Зенит» после 18-ти туров РПЛ идет вторым с 36 очками. Турнир возобновится в марте 2024 года.

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