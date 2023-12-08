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Дмитрий Васильев летом мог перейти в «Ростов». Об этом рассказал сам игрок

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Дмитрий Васильев 2004 Дмитрий Васильев 2004
Футбол Футбол

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о несостоявшемся переходе в «Ростов» в летнее трансферное окно.

«Было конкретное предложение от «Ростова»? Да. Был конкретный вариант. Сначала вроде бы меня были готовы отпустить, потом решили еще раз посмотреть на летнем Кубке. И вот я здесь», — приводит слова Васильева Metaratings.

Васильев — воспитанник академии «Зенита». В нынешнем сезоне за петербургский клуб 19-летний футболист провел 9 матчей, результативными действиями не отметился. 20 сентября Васильев получил травму в матче Кубка России против «Ахмата». С тех пор Васильев не провел ни одного матча. 14 декабря «Зенит» объявил о продлении контракта с Васильевым до конца сезона-2027/28. «Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 2-м месте с 36 очками. На 2 балла петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара». Сине-бело-голубые пять сезонов подряд выигрывают чемпионский титул.

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