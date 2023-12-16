Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал Vprognoze.ru футболиста, чьё выступление стало приятным сюрпризом в первой части чемпионата Российской Премьер-Лиги.

«Многие футболисты приятно удивили в первой части сезона. Особенно отмечу самого результативного игрока чемпионата РПЛ Матео Кассьерру, который стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов в гонке бомбардиров», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в нынешнем сезоне забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах чемпионата РПЛ и записал в актив 1 мяч и 3 голевых паса в 5 встречах Кубка России.

В прошлом сезоне на счету Кассьерры было всего 6 голов и 8 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

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