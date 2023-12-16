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Булыкин отметил игрока, ставшего главным открытием первой части сезона в РПЛ. Это футболист «Зенита»

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин
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Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Футбол Футбол

Бывший нападающий московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал Vprognoze.ru футболиста, чьё выступление стало приятным сюрпризом в первой части чемпионата Российской Премьер-Лиги.

«Многие футболисты приятно удивили в первой части сезона. Особенно отмечу самого результативного игрока чемпионата РПЛ Матео Кассьерру, который стабильно и много забивает. Он уже очень хорошо оторвался от конкурентов в гонке бомбардиров», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом Vprognoze.ru.

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра в нынешнем сезоне забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах чемпионата РПЛ и записал в актив 1 мяч и 3 голевых паса в 5 встречах Кубка России.

В прошлом сезоне на счету Кассьерры было всего 6 голов и 8 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах.

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5 комментариев
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так то Матео из Колумбии
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Булыкин провел глубочайший анализ и назвал лидера рейтинга бомбардиров. спасибо, Дмитрий, без вас бы не узнали
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Мне что-то подсказывает,что заголовок про БРАЗИЛЬСКОГО Матео Касьеру писал не Булыкин,а некто недалекий из SPORTS.RU
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Ответ Максим Агеев
так то Матео из Колумбии
футболистам можно, из них 90% никогда не смотрят футбол, не знают какое место занимает их клуб в турнирной таблице, а 15% не имеют представления как называется их клуб.
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Ответ Максим Агеев
Мне что-то подсказывает,что заголовок про БРАЗИЛЬСКОГО Матео Касьеру писал не Булыкин,а некто недалекий из SPORTS.RU
а-а-а-а-а,подредактировали заголовок,изначально было написано: ...." Это бразилец из Зенита" 🤣🤣🤣
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