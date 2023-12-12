«У нас была своя «грядка» на 12-м секторе»: Васютин рассказал, как в юности ходил на Вираж

Вратарь «Зенита» Александр Васютин вспомнил о своем фанатском прошлом.

– Вы вместе с Дмитрием Чистяковым не так давно уделили внимание юбилею зенитовского фанатского движения, сходили на матч «Зенита»-2, где активно поддержали фарм-клуб. Значит ли это, что вы не только футболист «Зенита», но и настоящий петербургский болельщик?

– В детстве я ходил на Вираж. И на основную команду на «Петровский», и на малую арену, где выступала молодежка. Удобно – за день до основы как раз играл дубль, так что можно было посетить оба матча. В чемпионском сезоне молодежки, когда тренировал её Анатолий Давыдов, часто ходил, например. Правда, на «золотой» матч не попал, перекупщики слишком задрали цены. А в первый раз нас с папой и братом на футбол пригласили родственники – двоюродная сестра с дядей, они сами давно ходили. Нам тоже понравилось, при первой же возможности купили абонемент.

– То есть, вы ходили на футбол прямо «пошизить», активно поддерживать? – Два в одном – и смотреть, и поддерживать.

– Знакомые остались с виража? – Конечно, поддерживаем с ними связь. К слову, ребята, которые учились со мной в одной школе на несколько классов старше, даже помогали мне сделать специальные шарфы. У нас была своя «грядка» на 12-м секторе. Знакомые помогли сделать индивидуальные «розы». Кстати, с Виража «Петровского» ребята переехали этой же грядкой на Крестовский, на «Газпром Арену». Так что я всегда знал, где их высматривать и куда им махать!

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