Чистяков назвал главных соперников «Зенита» в сезоне. В списке нет ни «Спартака», ни «Локо»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал выступление команды в первой части чемпионата.

После 17 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У сине-бело-голубых – 33 очка. На первом месте идет «Краснодар» (35 очков).

«В первом круге неплохо сыграли, но могли лучше. Наверное, пока что «Зениту» не хватает стабильности. Хотелось бы побольше побед и победных серий. В этом году «Краснодар» – самый серьезный соперник «Зенита». Их игра и таблица РПЛ тоже говорят об этом. Могу отметить еще ЦСКА и «Динамо», – передает слова Чистякова корреспондент «Спорта День За Днем» Алексей Михайлов.

Чистякову 29 лет. Он присоединился к «Зениту» 2012 году, перейдя из молодежного клуба «Ростов». Защитник сыграл в 4 матчах в сезоне 2023/24 РПЛ и в одном матча Кубка России. В следующем туре «Зенит» примет «Пари НН». Встреча пройдет 9 декабря и начнется в 19:45.

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