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«Не желаю «Зениту» победы, но они фавориты чемпионата». Олег Романцев об интриге сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассчитывает на интригу в чемпионского гонке сезона 2023/24.

«Интрига умерла? Не стал бы спешить с выводами - впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком - заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.

К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат - и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление. Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство. А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, - факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт.

Как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало», - признался Романцев.

Напомним, что после 16 туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 33 очками, «Краснодар», идущий вторым, отстает на 1 очко.

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5 комментариев
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Грамотно ответил, человек не последний в футболе
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Все в точку, все с уважением, как всегда. Единственное, где эта крепкая скамейка Зенита? Коваленко, Круговой? Они может для других команд будет крепкими игроками, но в Зените, они не могут быть конкурентами, допустим Дугласу и Венделу.
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Не желать победы Зениту = желать ему потери очков. Так и не могу понять почему если болеешь за какую-то команду, нужно обязательно желать провала соперникам? Тем более что Спартак за чемпионство не борится
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Скамейку мы видели в игре с динамой. Минус два-три игрока основы и начинается дикость какая-то на поле.Ну и играть не хотели.
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