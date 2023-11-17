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Николай Наумов: «У «Краснодара» маловато силенок, чтобы бороться с «Зенитом»

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Бывший президент  «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом  «Спорт День за Днем» Павлом Михеевым высказался о турнирных перспективах «Краснодара» в РПЛ.

Сегодня, 26 ноября, подопечные Владимира Ивича в матче 16-го тура РПЛ уступили «Уралу» (1:3) и с 32-мя очками расположились на 2-м месте в турнирной таблице, пропустив вперед «Зенит» (33).     

– Закончилась  ли чемпионская интрига в РПЛ после сегодняшнего поражения «Краснодара»? – Наверное, еще рановато об этом говорить, хотя в самом начале сезона говорил, что борьба за чемпионство заканчивается во втором туре, потому что «Зенит» намного стабильнее остальных клубов.

Матч 15-го тура между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) навел меня на мысль, что «быки» изменились с приходом Ивича. Команда стала играть более грамотно и рационально. Ничья в Санкт-Петербурге дорогого стоит, но сегодняшний матч показал, что у «Краснодара» силенок маловато, очень короткая скамейка, которая, наверное, не позволит выиграть чемпионат. Хотя определенную борьбу «Зениту» они навязывают.

Если «Краснодар» не уйдет на зимнюю паузу в качестве лидера, то чемпионом станет «Зенит».   

– У «Зенита» ведь тоже не все гладко. Чувствуется нехватка ключевых игроков – Конечно, «Зенит» может провалить какой-то отдельный матч, но у команды очень длинная скамейка, Семак может менять состав и модель игры. У Сергея Богдановича развязаны руки, у него много вариантов. На длинной дистанции «Зенит» более стабилен, это и позволит ему снова выиграть РПЛ.

«Краснодару», при всей моей симпатии к нему, несмотря на яркую игру, не хватает силенок. Если «быки» проведут хорошую трансферную кампанию, то какую-то борьбу «Зениту» они смогу навязать, но я в это мало верю. Петербуржцы тоже будут усиливаться, хотя у них сумасшедшая скамейка. Каждый игрок, который выходит на замену, усиливает состав, никто не выпадает. А у других команд наоборот.  – Можно ли назвать «Краснодар» русским «Тоттенхэмом»? Клуб с большими перспективами, которому не удается завоевать трофей – Изначально у Галицкого была другая идеология. Он решил, что может стать чемпионом России, имея в составе только воспитанников. Это мало кому удается. Есть пример «Атлетика» Бильбао, где играют одни баски, но они чемпионами не становятся. Это невозможно

Сейчас «Краснодар» стал меняться. С приходом Ивича команда прибавила в тактическом плане. Стали действовать более благоразумно. Не лезут на рожон. Это плюс большой. Однако нынешняя гегемония «Зенита» не позволит никому другому стать чемпионом России в ближайшие два года, – считает Николай Наумов.

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1 комментарий

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Олег Васильевич
дело не в легионерах или судьях, - важна "химия отношений внутри команды и взаимопонимание между тренерским штабом с игроками"... Поражения могут быть у каждой команды: Реала, Барсы, Сити и даже Баварии в Ростове и Казани... Важно для них всех, ЧТО БУДЕТ через неделю(!)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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